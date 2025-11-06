非洲豬瘟15天清零 買溫體豬最快明晚有機會

▲農業部長陳駿季今（6）日宣布，經過15天終於達到清零。民眾想採買溫體豬的話，最快明（7）日黃昏市場可能會有少部分，週六早市預計普遍都可以採購到。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 10月21日，台中梧棲場發現首例非洲豬瘟，全國警戒至今。農業部長陳駿季今（6）日宣布，經過15天終於達到清零。民眾想採買溫體豬的話，最快明（7）日黃昏市場可能會有少部分，週六早市預計普遍都可以採購到。

明午夜起解禁批發拍賣屠宰，農業部畜牧司司長李宜謙說明，農業部將密切掌握供應情形，每周召開調配會議，議定每日上市頭數至115年3月31日，若預供量大於上市頭數，將抽籤決定出豬登記資格，連續兩日未獲登記資格者，次日優先安排，另所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，可優先出豬，至明年3月31日免收手續費，也會每日監控市場情勢，若供應數大於需求，會機動啟動冷凍分流。

李宜謙也解釋，豬隻送到交易市場，明起部分市場早上開始交易，部分直接進入屠宰場，因此明天下午黃昏市場就可以買到溫體豬，不過這是少部分，一般週六早市就會販售。

截至昨（5）日，農業部完成全國養豬場、肉品市場、屠宰場、化製廠全面清消與訪視。陳駿季說，經過15天終於達到清零目標，病毒鎖定案例場內，全國除案立場外檢驗結果全陰性，今天中午已解禁活豬運載，7日午夜起恢復拍賣、屠宰屠體運輸，也希望持續維持清零，並精進防疫作為持續努力，他也呼籲，豬隻上市經過嚴格把關，只要合法上市豬隻一定是安全的，歡迎民眾採購食用。

陳駿季也強調，對於違法者不寬貸，禁用廚餘養豬期間，若有違規使用廚餘情形，將立即對該廠豬隻進行移動管制，如有申請飼料差額及廚餘清運油資均不予補助。



