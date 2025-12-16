非洲賴索托學童參訪北市忠孝國中 體驗社團課程

非洲賴索托學童參訪北市忠孝國中，體驗資優班的科學實驗

非洲賴索托學童參訪北市忠孝國中，體驗舞龍舞獅

交流活動設計了「TaiLes 知識 PK 賽」，在友善競賽中拉近彼此距離

本次活動促進臺非學生交流互動，拓展跨國友誼

忠孝師生與賴索托師生合照

賴索托學生帶來傳統歌舞表演

賴索托學生走訪大稻埕，與永樂布市商家互動

臺北市忠孝國中接待來自非洲賴索托的26位學童來訪，透過歌舞、課程參與、城市走讀等豐富活動，共度充滿文化互動與溫暖感動的一天。

忠孝國中表示，本次「忠孝友愛．心繫非洲」國際教育暨生命教育活動攜手ACC阿彌陀佛關懷協會合作舉辦。活動中，由忠孝親善大使介紹校園特色，賴索托學童帶來傳統歌舞與文化分享，讓全場沉浸在歡樂節奏中，還設計了「TaiLes 知識 PK 賽」，在友善競賽中拉近彼此距離，現場氣氛熱鬧非凡。賴索托學童也參與了學校社團活動，包括桌遊、籃球、桌球、舞獅、影研、點心社及資優實驗課等，兩國學生在合作與體驗中，深入感受臺灣的學習活力與文化特色。

忠孝國中表示，師生也走出校園，前往大稻埕地區，展開文化走讀。賴索托學童換上由大稻埕遊客中心提供的中華傳統服飾，開心地在遊客中心等多處場景拍照留念。在忠孝學生的導覽下，參觀永樂布市、永樂市場及迪化街，沿途欣賞歷史建築、商業文化，拍下許多珍貴合照。因ACC平日教授中華武術，賴索托的男孩們穿著傳統服飾、身處復古場景時靈感湧現，竟即興演出一段武術，俐落的動作吸引路人停下腳步，紛紛拍手叫好，成為當日最令人難忘的跨文化交流亮點。

忠孝國中指出，本次活動實現了「看見文化、尊重差異、擁抱世界」的核心精神，臺灣和非洲的孩子們在互動中不僅開拓視野，也建立起跨國友誼，讓世界在他們心中變得更大、更亮。