非洲賴索托院童拜會市長 歌聲傳遞感恩 黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

非洲賴索託院童拜會台南市政府，以歌聲表達感恩。(新聞處提供)

記者翁順利／台南報導

台南市長黃偉哲18日上午於永華市政中心接見社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會師生一行，並熱情歡迎來自非洲賴索托王國(Kingdom of Lesotho)的阿彌陀佛關懷中心（ACC）院童到訪台南。黃偉哲代表全體市民向遠道而來的孩子們表達誠摯歡迎，並期盼孩子們在台南的交流學習，能成為人生新的方向與嶄新起點。

市長黃偉哲表示，非常高興看到孩子們來到台灣與台南，透過教育與文化交流拓展視野，也感謝協會師長們長期以來的用心付出與陪伴。他指出，孩子們在台南停留期間所接受的教育與指導，都將成為未來成長的重要養分，也祝福每位同學在人生道路上都能有更大的發揮與更好的發展。

黃偉哲指出，市府社會局及相關單位將持續與阿彌陀佛關懷協會攜手合作，提供必要協助與支持，營造更完善的照顧與學習環境，讓國際人道關懷行動能夠持續深化、穩健推進。他並向孩子們獻上祝福，期盼大家平安喜樂，並在歲末年終之際，感受台南城市的溫暖與節慶氛圍，也預祝新年快樂。

這場見面會中，24名ACC院童以非洲歌謠進行感恩演出，用歌聲傳達對台灣與社會各界長期支持的謝意，現場氣氛溫馨感人。隨後由市長與院童互贈紀念品並合影留念，為這場跨越國界的交流留下美好回憶。

阿彌陀佛關懷中心指出，該中心自2004年於非洲設立第一所院所，至今已在6個國家成立7個院區，累計照顧超過2,300名失親及弱勢孩童，並持續推動教育、糧食及社區救助行動，惠及近2萬名孩童。本次「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，也將於12月19日在成功大學成功廳登場，邀請各界一同見證孩子們的成長與蛻變。