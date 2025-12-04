非洲青年跨海來台求知 幸福扶輪社資助安心向學翻轉生命

〔記者王俊忠／台南報導〕台南幸福扶輪社為支持青年跨國學習與永續人才的培育，近日捐贈助學金給長榮大學「永續發展國際學士學位學程(IPSD)」學生，期盼協助這些大學生減輕經濟壓力、以能安心就學，並鼓勵他們投入國際移動、在地實作與專業精進的學習歷程。

國際扶輪D3470總監提名人暨幸福扶輪社創社社長陳素雲、社長鄭淑玟表示，扶輪社以「團結行善‧共創永續」為目標，長期致力社會服務與教育支持。幸福扶輪社社友與IPSD學生一起練習非洲鼓、一起演出，建立情感。因此響應「長榮大學IPSD學生安心就學方案」，協助國際青年以教育翻轉生命、亦希望拋磚引玉，讓更多青年能無後顧之憂地學習。

長榮大學環境教育國際實驗學院，與國際珍古德協會共同協力環境教育工作，合作開辦IPSD學程，資助來自開發中國家熱愛自然、渴望改變世界的優秀青年到台灣就學，再將其在台灣所學回饋母國社會發展。

來自非洲烏干達的長大三年級學生Julian與其他學生共同接受這份友好禮物。學生們表示，感謝幸福扶輪社美意之餘，會戮力學習，以回饋台灣社會的善心及支持。

USR綠色社區根與芽行動計畫主持人暨環境教育國際實驗學院院長洪慶宜也說，此次捐贈不僅是對學生的經濟支持，更是對他們未來的期許，透過合作，學生們將能夠在多元文化的環境中學習成長，成為具備國際視野的永續發展人才，為全球社會的未來貢獻力量。長榮大學亦將持續深化與社區、產業及民間團體的合作，一起為青年創造更多的發展機會，致力推動永續教育與大學社會責任。

