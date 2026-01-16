非洲3國洪災釀逾百死 交通、水電網中斷

豪雨導致河水暴漲，洪水夾帶大量泥沙，沖毀多處橋樑與道路；南非林波波省對外的經濟命脈，R40與R71公路遭到切斷，導致多個社區陷入孤島。當地居民表示，洪災不僅造成交通斷絕，甚至民生水電和行動網路也全面停擺，超市麵包被搶購一空。

南非帕拉博魯瓦居民麥倫格指出，「沒有水、沒有電，甚至網路也中斷，我們不得不關機，我去加油站的便利商店看看，連麵包沒有，人們都在排隊買麵包，因為我們無法煮飯。」

南非著名的克魯格國家公園，園內的薩比河與利塔巴河決堤，洪水淹沒大片區域，連河馬都出現在公路和樹林間游泳；園方緊急疏散受威脅區域的遊客，並關閉多個大門，部分道路與橋樑更直接被沖走。園方警告周邊居民，兇猛洪水可能將鱷魚沖入鄰近區域，務必提高警覺。

俄羅斯遠東地區的堪察加半島，遭遇30年來最嚴重的暴雪。單日降雪達到月平均的三分之一，陣風更高達每秒50公尺，相當於中颱威力；首府市區積雪深達4公尺，不僅大門跟汽車被埋在雪裡，還傳出有長者被屋頂掉落的積雪壓死。

由於交通運輸全面停擺，緊急應變部門出動全地型裝甲車，在風雪中接駁民眾並運送物資。

俄羅斯堪察加緊急狀況部官員基斯塔諾夫說明，「該區所有全地型車輛，都已在彼得羅巴甫洛夫斯克部署，這些車輛正在地區首府的道路上運行，並沿著城市的主要路線運送人員。」

堪察加半島位於環太平洋火山帶，氣候原本就以寒冷多雪著稱，但近年極端天氣事件頻率增加，對當地基礎設施、及應急管理能力構成持續挑戰。

