非消費者之福！Netflix併購華納兄弟也打包HBO 入袋多個超級IP恐壟斷漲價

美國串流影音平台巨頭Netflix週五（12/5）宣布，以720億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）旗下製片廠及串流部門，震撼好萊塢。分析指出，這樁交易重擊原已陷入困境的好萊塢影視產業；若美國政府放行，對從業人員與觀眾都沒有好處。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，Netflix若成功併購WBD，將取得部分好萊塢利潤最豐厚的IP，包括《蝙蝠俠》、《哈利波特》等，還會握有影集《六人行》，以及HBO所有優質影集，如《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）。

WBD旗下還擁有HBO。串流平台HBO Max目前訂閱人數位居第三，僅次於Netflix與Disney+，被收購後恐將消失。

市場研究公司eMarketer 資深分析師貝尼斯（Ross Benes）表示，這絕非消費者之福，「Netflix已大幅調漲價格、增加廣告、禁止密碼共享。現在吸收一個擁有強大內容的競爭者，只會讓服務更昂貴、讓消費者的選擇更少」。

貝內斯也表示，這樁交易若確定，極可能導致裁員，願意大舉投資影視作品的公司也將減少，「會讓產業進一步縮小」。

「超級Netflix」恐碾壓產業

從製片、演員、編劇到戲院業者，都不樂見好萊塢未來可能由「超級Netflix」主導。多個主要工會與產業組織也深切擔憂這樁交易帶來的衝擊，包括就業機會。

美國編劇工會（WGA）週五發表聲明稱：「全球最大的串流公司吞下最大競爭者之一，正是反壟斷法應該阻止的情況。」

聲明警告，這樁交易的後果將是「消滅工作、壓低薪資、讓影視工作者的勞動條件更加惡化，消費者將支付更高價格，可看的內容數量與多樣性則減少。」

Netflix擊敗與派拉蒙（Paramount）、媒體集團Comcast等對手，在華納兄弟探索的競標戰中勝出，讓許多看好派拉蒙的業界人士感到意外。

華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）則表示，讓Netflix得標是出於「產業正面臨世代轉折的現實」。

疫情衝擊、製作外移已重創好萊塢

美國娛樂產業近年來劇變不斷。2010年代後期，影視公司併購潮加速，開拍的作品因而減少；新冠疫情則導致拍攝工作停擺數月，迫使片廠延後或取消拍攝計畫，數千人因此失業；封城期間，戲院面臨生存危機，迄未恢復至疫情前的觀眾人數。

此外，有越來越多作品移往海外拍攝製作，以降低人力成本，並享受部分國家提出的減稅優惠。

這些情況都急遽壓縮娛樂產業的經濟規模，如今許多人擔心，一旦Netflix順利收購WBD，將進一步侵蝕他們的工作保障。

美國製片人公會（PGA）發表聲明稱，製作人「理所當然」會擔憂這樁交易，因為「我們這些傳統深厚的片廠不只是內容資料庫，它們典藏的作品承載著美國的性格與文化。」

全球最大影視專業人士工會「美國演員工會—美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）也表示擔憂，認為這樁收購案讓影視產業的未來陷入「極嚴重的疑問」，尤其衝擊「仰賴這份工作的創作人才及其生計」。

戲院業者憂心忡忡

戲院業者也非常擔憂未來要和Netflix談判電影的上映計畫。美國影城公會（Cinema United）代表全美超過3萬塊銀幕，主席歐萊瑞（Michael O’Leary）表示，Netflix既有的商業模式「並不支持院線放映」，呼籲監管機關仔細審視交易細節，理解其負面影響。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）週五與華爾街分析師通話時則表示，Netflix今年有30部電影在戲院上映，並不排斥院線放映，而是反對「冗長而具排他性的院線排期」，認為對消費者不友善。

薩蘭多斯表示：「目前大家可以放心：華納兄弟原本排定要進院線的電影，仍會透過華納兄弟在戲院上映。」

但CNN指出，Netflix過去僅偶爾讓電影在戲院短暫上映，以符合報名奧斯卡的資格。Netflix的主要商業模式仍是打造龐大的影集與電影庫，讓用戶隨時隨地觀看。

