非清北、沒留學！中國「90後」青年新創AI讓Meta砸625億收購 一夕暴富

臉書母公司Meta去年年末宣布砸重金收購中國人工智慧（AI）新創公司Manus，據傳金額逾20億美元（約台幣625億元），迅速引發科技圈熱議，尤其創辦Manus的是3名中國90後青年，核心人物肖弘畢業於武漢華中科技大學，並非清華北大或海外頂尖AI科班，一夕暴富被認為是「草根逆襲」的典範。

中國AI產品Manus號稱是「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，去年3月推出後迅速爆紅，研發團隊宣稱，Manus不僅是一個只會聊天的對話式AI工具，而是一個真正自主的智慧體AI Agent，能解決各類複雜多變的任務。Manus與傳統AI助手不同的是，不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果，包括寫PPT、找房子、分析股票等。

創辦Manus的核心人物肖弘畢業於華中科技大學，以武漢為創業起點，曾說他最愛的食物是「熱乾麵」。他在2022年成立Manus前身「蝴蝶效應」公司，初期推出名為Monica的瀏覽器AI擴充工具。之後，隨著另2名「90後」季逸超（猛獁瀏覽器創始人）、張濤加入，團隊逐步意識到，大模型能力外溢後，市場需求正在發生轉變，單純的聊天機器人只能提供「答案」，但用戶真正需要的是可被直接使用的「結果」。

肖弘曾在受訪時說，在摸索出上述市場需求的轉折時，團隊曾經歷一段極為痛苦的探索期，被形容為創業的「至暗時刻」。最終，肖弘做出關鍵決策，果斷砍掉原有瀏覽器項目，將資源全面轉向打造全新的產品形態，Manus也在此背景下正式誕生。

Manus在去年3月正式對外發布，成為繼DeepSeek後聲量迅速竄升的中國AI產品，剛上線就在社交媒體上爆紅，邀請碼更是一碼難求。據媒體報導，當時二手交易平台上，Manus邀請碼的標價被炒到人民幣999元至5萬元（約台幣4400至22萬元）不等，在市場引發轟動。

Manus成為AI應用領域少見的「現象級」產品，發布以來不到10個月，即在2025年12月中旬宣布其年度經常性收入（ARR）已突破1億美元，公司在種子輪後估值約1400萬美元（約台幣4.4億元），至此次被Meta收購時，估值已超過20億美元（約台幣633.8億元），不到3年時間成長逾142倍。

如今Manus經過僅僅十多天的閃電談判後，被Meta宣布以逾20億美元天價收購，成為Meta成立以來第3大收購案，也讓肖弘、季逸超、張濤三人備受矚目，尤其，核心人物肖弘並非清華、北大出身，也未留學海外頂尖AI科班，創業勵志故事被譽為「草根逆襲」的典範。

目前根據規畫，Meta收購完成後，肖弘將出任Meta副總裁，Manus團隊則將維持獨立運作。不過由於Manus是中國AI產品，Meta砸重金收購也引發國安上的討論，Meta發言人強調交易完成後，Manus將不再有中資股份，且結束中國的營運。

