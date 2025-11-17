非營利幼兒園+3 北市園數冠全國

樟新水岸非營利幼兒園，辦學績效良好。(台北市教育局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市為推動「十大好學」教育政策，實現「幸福學」教育目標，台北市持續擴大公共化教保服務量，至一一四學年度台北市已設有八十八園非營利教保服務機構（含非營利幼兒園及職場互助教保服務中心)，園數穩居全國之冠。

台北市教育局十七日表示，一一四學年度北市再添三間全新非營利幼兒園，分別是樟新水岸、萃湖及經貿非營利幼兒園，皆設有二歲專班及三至五歲班，提供家長平價公共化教保服務，現已熱烈招生中。

廣告 廣告

樟新水岸非營利幼兒園位於文山區樟新水岸社會住宅內，設有二歲專班二班三十二名額、三至五歲班二班四十八名額，由北市委託財團法人台北市中華基督教青年會辦理，該協會創立於一九四五年，在北市另有承辦雙中非營利幼兒園、民生非營利幼兒園，辦學績效良好。

萃湖非營利幼兒園位於文山區興隆社會住宅E區內，設有二歲專班一班十六名額、三至五歲班四班九十六名額，台北市委託財團法人仁德醫護管理專科學校辦理，該法人長年深耕教育領域，秉持「仁愛為本、德行為先」的辦學精神，園內設有腹地廣大的幼兒專用室內遊戲活動區，讓孩子能放心地「爬、走、跑、跳」，也能在「拋、接、丟、投」中發展手部協調與專注力。

經貿非營利幼兒園位於南港區經貿社會住宅內，設有二歲專班一班十六名額、三至五歲班三班七十二名額，由台北市委託財團法人慈心兒童教育基金會辦理，該基金會以華德福教育理念承辦公共化教育機構，重視身心靈的平衡發展。