非物質文化遺產！三三老師傳承4千年古法推廣

【警政時報 司徒／臺北報導】在青海藏傳，有一個流傳已久的非物質文化遺產，在青海密乘傳承已4000餘年，在藏醫文化裡扮演著神秘且神奇的地位，這些看似工具，實為開光過的法器。你無法當做一門知識來學習，而得先經過上師灌頂口傳與加持。「一帶一路」計劃的「洛桑教授」他說，這正是寺院派與現今學院派最大的不同之處。

(右三)來自新加坡的三三老師，也是「33身心靈成長」的創辦人。(圖/33身心靈成長 提供)

特別遠赴中國西藏旁的青海傳承的三三老師表示，之前我修行不太喜打坐念經，但這次因緣來到青海學習尤厥，因需加強在施作時念經的效力，要每天修功課念經，居然很願意的自發去做，我想是我真心想尤厥在我身上能夠發揮到極致的去幫助到需要的人。三三指出，我真覺得我不能去定義我自己是什麼類型的人，喜好是什麼，因為我會隨著生活裡認知與修行的狀態而隨時改變，甚至每天都在改變，也就是身心靈常說的「順流」，這次來到青海，雖然聽到很多好的案例，可這次我在我身上也親身驗證了，近期更去馬來西亞協助不少個案得到很高度迴響。

三三老師指出，這次來西藏青海，全程都是一場儀式，但力道自是截然不同的。去青海參訪聽聞首席國寶級洛桑師父的講授。接受「非物質文化遺產」源頭專家俄項朶旦的口傳和久美師父的傳承教導。

這次遠赴中國西藏旁的青海傳承的三三老師(右)受益良多。(圖/33身心靈成長 提供)

非常難得的是，這次殊勝的旅行，三三也皈依了支扎大寺寺主/轉世靈童貢欽佛爺，被授予開光加持過的尤闕工具，與其說是工具，祂更像是法器，其中裝了許多經文卷軸，一旦接受傳承加持後，而她所進行的每一場「尤闕」也都在護法們的看顧和引領之下，奇蹟不斷發生。

擁抱著生老病死的文化，是養生修心調整人體的運行，達致氣脈的順暢平衡，讓身心靈在寧靜的冥思、專注的咒音、諸佛的加持中自解脫。三三指出，讓我們一起在諸佛護法的加持身心靈；以高原晶珠本草能量，恢復生命之河的清澈與芬芳！

