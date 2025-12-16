非物質文化遺產 紙漿微景觀雕塑

在中國大陸新疆自治區，一位非物質文化遺產傳承人，正以紙漿與天然素材打造出精緻的「微型景觀」，把天山大峽谷、獨庫公路等壯麗風光，濃縮在掌心大小的作品中，不僅展現自然之美，也為當地的文化傳承注入新生命。

聚精會神，在分毫間拿捏平衡，將壯闊山水縮影在指尖之上。

紙漿微景觀雕塑傳承人 李國慶：「我是2018年開始接觸微景觀，現在的作品還是以新疆風景為主，比如天山大峽谷、白楊河大峽谷。」

在新疆克拉瑪依市，他用自然材料與紙漿，創作出精緻的「微型景觀」，最新作品名為《四季新疆》，納入了新疆最美的高速公路，和代表性的自然元素。

紙漿微景觀雕塑傳承人 李國慶：「以新疆獨特的地理地貌為基調，用新疆最美的公路，獨庫公路貫穿其中，沉浸式體驗新疆草木最有趣，作品裡面其實包含了我們新疆，極具特色的一些植物，灰楊、雲杉樹。」

除了創作，李國慶還是當地文化傳承的重要推手之一。透過創新視角，以生動而獨特的方式，將新疆的人文風土，凝結在微縮世界裡。

