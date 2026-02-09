非現任拚突圍 陳俊維清晨站台北橋向通勤族拜早年

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員初選登記進入倒數階段，各選區選情隨之升溫；三重、蘆洲選區競爭尤為激烈，多位現任議員力拚連任，選戰節奏明顯加快，參選人陳俊維完成登記後，選在農曆年前的清晨時段站上台北橋頭路旁，向往返雙北的通勤族揮手致意，以最貼近生活的方式與市民互動。

圖／陳俊維站上台北橋頭路旁，向往返雙北的通勤族揮手致意、祝福新年快樂。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

清晨七點半，台北橋湧現大量機車與汽車車潮，紅燈等候的短暫片刻，成了真實而直接的交流時機；陳俊維站上台北橋頭路旁，向往返雙北的通勤族揮手致意、祝福新年快樂，不少騎士點頭回應，也有人揮手致意，在冷風與車聲交織的環境中，讓忙碌的上班時刻多了一份年節的溫度。

陳俊維表示，之所以選在這個時間與地點，是希望親身感受通勤族每天面對的交通與時間壓力，「站在車流旁，才能真正理解大家為生活奔波的辛苦！」他認為，選舉不只是政見的傳達，更是與市民建立連結的過程，透過簡單而直接的問候，傳遞對市民的關心與祝福。

圖／陳俊維指出，農曆新年將至，通勤路上的這份問候，為繁忙的早晨增添了些許溫度，也為選戰注入不同的節奏與風景。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳俊維觀察三蘆選區現況，多位民進黨籍現任議員投入連任，對非現任參選人而言，如何在有限時間內提高辨識度與認同感，成為關鍵課題；陳俊維坦言，自己並非現任民代，更需要主動走入人群、爭取認識，「笨鳥先飛，多做一點、多站一會兒，讓市民看見我的誠意。」

陳俊維指出，清晨站點並非單次行動，而是過年前一系列行程規劃的一部分，透過固定時段在重要交通節點與市民互動，讓問候不只停留在口號，而是成為具體可見的行動；現場不少民眾在短暫互動後回以微笑或點頭，對候選人而言，是最直接、也最真實的回饋。

