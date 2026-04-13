白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
信用卡電支撐起一片天 2025交易筆數破76億筆
國內支付版圖改變，走向「小額高頻」與「大額低頻」雙軌發展。根據央行2025年全體金融機構非現金支付交易統計資料，民眾平日買早餐、超商消費、網購結帳常用的卡式支付與非銀行電子支付，雖然只占全年非現金支付交易金額的2.2%，卻撐起84.7%的交易筆數。顯示非現金支付迅速擴張並非大額款項移轉，而是來自日常生活中反覆發生的小額消費。
央行金融機構非現金支付交易統計，包含存款帳戶轉帳、帳戶直接扣款、支票、卡式支付及電子支付等。去(2025)年金額超過268兆元新台幣，年增率為2.9%；筆數突破90億筆，年成長8.3%。其中金額部分以帳戶轉帳245億餘元、占比91.5%最高，而交易筆數則為包含信用卡及金融卡的卡式支付41億多筆、占比46%最多。
從零售支付場景來看，電子支付與信用卡已成為民眾最習慣的非現金付款工具。2025年兩者合計交易金額為5.77兆元，在整體非現金支付金額比重僅有2.2%，但合計筆數衝上76.81億筆，占比8成7，幾乎包辦日常消費市場。國內支付工具的普及，不只限於大型消費或特定情境，而是深入到餐飲、購物、生活繳費等高頻場景。
進一步統計卡式支付全年交易額，約占整體非現金支付2%，筆數約占46%，仍然是最主要的零售支付工具；非銀行電子支付交易金額占比僅0.2%，筆數高達38.7%，顯見電子支付在小額、快速、即時付款上的角色升高。換句話說，儘管電子支付交易規模尚未追上信用卡、金融卡，卻已在「使用次數」上站穩關鍵位置。
至於企業資金調度、政府補助撥付與大筆款項匯轉，仍由通匯通路掌握主導地位，2025年通匯交易達201.22兆元，占整體非現金支付交易金額75%，比重較前(2024)年增加2.5個百分點；但交易筆數只有1.23億筆，比率僅1.4%。可見一邊是高頻小額支付撐起筆數，一邊是低頻大額匯轉支撐金額，讓國內非現金支付生態的分工更加鮮明。
另一個值得注意的變化是，網路銀行呈現「金額增、筆數減」的走勢。2025年網銀交易金額占9.7%，較前年上揚4.5個百分點，但交易筆數降至2.3%，年跌2.3個百分點。網銀使用型態正逐漸往較大額、功能性較強的轉帳或資金管理用途集中，而非靠大量零散交易推升筆數。
相較之下，傳統支付工具退場趨勢更為明顯。像是實體ATM轉帳部分，不論金額或筆數都逐步下降，2025年交易金額占比縮至1%，年減4個百分點，交易筆數占比同步跌至1.1%，年墜10個百分點。
支票臨櫃辦理方式也顯著萎縮，去年全年交易金額比率為4.7%，年衰3.3個百分點，交易筆數僅有0.6%，年降8.2個百分點，可見過去仰賴實體通路處理資金往來的模式，正被數位支付工具快速取代。
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