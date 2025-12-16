非科技主題式ETF升溫 法人：一路熱到2026

【記者柯安聰台北報導】美電力基建、太空衛星、航太、日本商社及數位支付等非科技主題ETF，2025下半年以來受益人數突破10萬人搶進，ETF單位數同步正成長，再創市場人氣、申購買氣「雙增」，法人表示，AI類股估值過高，抑制投資新錢關愛AI等科技股，預估2026年有機會轉向押寶非科技的利基型產業，包括公用事業、能源、工業或金融等，或者瞄準特定趨勢主題型投資，例如再生能源、核能發電、智慧電網等，鎖定相對大型成長股作布局。



受甲骨文、博通財報影響，市場對AI疑慮再度升溫，資金掀起新一波賣壓，造成美股主要指數表現回檔，但主題型ETF各擁題材表現有撐，包括美電力基建、太空衛星、航太、日本商社及數位支付等5大特殊主題型商品，2025下半年以來，相關ETF受益人數已突破10萬人搶進，且ETF單位數也同步呈現正成長，展現國人高人氣、強買氣的「雙增」現象，表示海外主題股票ETF，是今年以來除台股主動式ETF以外，最具投資亮點、市場吸睛題材的熱門ETF之一。



根據集中保管結算所統計，今年以來海外股票ETF受益人表現呈兩極化，下半年來持續吸引投資人搶進、且人數增加逾萬的海外股票ETF共計7檔，包括新光美國電力基建(009805)新增2萬5761人最多，元大航太防衛(00965)也成長1萬9786人表現不俗，相對的，屬海外市值型ETF的富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)，受益人數也同樣增加1萬多人，人數成長表現不輸主題型。









另觀察單位成長情形，可明顯發現，從下半年起，熱門主題式ETF像新光美國電力基建、第一太空衛星，兩檔ETF挾特殊產業利基及AI趨勢掛帥，半年來ETF單位數呈「翻倍」成長，尤其是新光美國電力基建，受惠於AI用電暴增、美國核能復興政策推動，及老舊電網翻新商機等，凸顯電力基建的獨特成長利基，獲市場投資人持續青睞。



法人表示，今年扛起美股牛市的科技七雄，因估值過高，後續成長動能不再是市場主秀，預估明年美股將出現類股大輪動，資金將投入估值相對落後或被市場低估的其他非科技產業，包括公用事業、能源、工業或金融等，如果對照相關ETF主題，則明顯發現台灣發行與上述產業具高度相關的電力基建、航太及太空衛星、數位支付等ETF，今年以來市場申購情況也格外熱絡。



新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，電力基建產業是美國當紅公用事業兼能源轉型及受惠政府核能復興國策的「低調明星級」產業，主要來自AI產業化、產業AI化進展快速、電動車及未來機器人等科技創新商機不斷湧現，使整體美國用電度數逐年墊高，根據EIA預估，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄，但美國現行電網卻陳年老舊、極欲進行更換升級，供需失衡不僅造成美國面臨缺電危機，未來更得面對高昂電價，帶動美國電力設備與基建產業鏈將持續受惠、核能發電及能源基建股長線發展商機相當龐大。



台新投信建議，在AI與數據中心拉動用電需求的同時，美國能源投資商品，已從過去傳統公用事業類型，轉型為搭載AI能源概念，兼顧美國新政策紅利，整體電力產業發展，開始出現「超級週期」現象，建議投資人布局美國公用事業或能源相關ETF，宜從長線投資著手，若透過電力公用股+能源基建股，可雙主軸布局美國電力基建產業，未來有機會隨AI股跟漲，拉長投資期間布局，也能降低波動風險，建構資產組合具「防禦型成長」配置，掌握電力穩健成長潛利。（自立電子報2025/12/16）