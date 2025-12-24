非籠飼蛋需求升溫 統一推自有品牌雞蛋搶攻市場

（中央社記者何秀玲台北24日電）繼家樂福1日宣布明年10月將完成全台所有門市販售100%非籠飼雞蛋後，統一企業今天宣布，首次開發推展動福自有品牌雞蛋，搶攻頂規蛋品市場。

統一企業今天發出新聞稿指出，台灣消費者每人每年平均食用300顆雞蛋，面對近年蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望日益提高，開始重視品質認證、食安控管機制、雞蛋來源可追溯性及雞隻飼養環境友善性。

統一企業指出，根據農業部與動保團體統計，目前全台動福雞蛋包括豐富籠、平飼與放牧等方式，零售通路非籠飼雞蛋比例已顯著提升，顯示整體雞蛋市場環境對於提升動物福利、雞隻友善生活環境及蛋品品質的支持，將成為推動市場轉型的一大力量。

統一企業表示，因應此趨勢，與動福牧場攜手，本次推出兩款動福蛋，包括動福白蛋與非籠飼褐蛋，將共同推動非籠飼雞蛋市場的發展。

茂生農經旗下主要經營洗選蛋子公司茂生食品副總經理吳尚穎接受中央社記者訪問時表示，全國動福蛋占比僅5%，若以一樣規模大小的蛋雞場來算，籠飼蛋可養到5萬隻，但平飼蛋僅能養約1.5萬到2萬隻，等於產量只有一半以下。他指出，茂生食品仍會配合通路生產，不過非籠飼的蛋一週大概是300箱左右，目前還追不上通路賣出去的量。

他表示，茂生食品將會增加契養雞場，未來非籠飼雞可能會增加至10萬隻左右。（編輯：張良知）1141223