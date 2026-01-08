非糖尿病也能用！排糖藥具「降血壓、減重」隱藏功效

SGLT-2抑制劑俗稱「排糖藥」，能幫助腎臟排出多餘糖分以控制血糖。台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，這類藥物更被醫學界譽為「護腎神藥」，在糖尿病、心臟病與腎臟病三大領域皆表現卓越。

葉尚恩說明，SGLT-2抑制劑能阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出。這一過程進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，不僅減少蛋白尿，還可延緩腎功能惡化。即便是非糖尿病患者，也能發揮作用。

SGLT-2抑制劑亦具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等多重益處，更是心衰竭治療的重要藥物之一。研究顯示，它能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率，堪稱當代治療的三冠王。

許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數(eGFR)略微下降。（圖／Photo AC）

許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數(eGFR)略微下降，常因此憂心是否「腎變差了」。葉尚恩解釋，研究發現服用SGLT-2抑制劑會引發短期的腎功能「先蹲後跳」現象，初期腎功能會輕微下降，但長期則有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險。

葉尚恩形容，腎臟猶如一座工廠，而SGLT-2抑制劑的作用就像幫工廠減壓、讓工人不再過勞。雖然短期產能難免下降，卻能延長工人職涯、維持工廠穩定運作，最終實現腎功能的「永續經營」，這是一項「短空長多」的健康投資。

雖然SGLT-2抑制劑帶來諸多益處，但仍需留意潛在副作用，如泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等。葉尚恩強調，這些副作用多數輕微且可預防，關鍵在於須遵守三大原則：多喝水、少憋尿、該停則停。

安南醫院腎臟科葉尚恩醫師。（圖／安南醫院）

葉尚恩建議，充足水分可沖淡泌尿道內的細菌、降低感染機率，也有助於預防脫水，飲水量為體重(公斤)×30毫升，例如60公斤者每日攝取至少1800毫升水分。至於「該停則停」，則指在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下，應暫停用藥，以降低酮酸中毒的風險。

SGLT-2抑制劑已成為當代護腎治療的基石，藉由降低腎臟負擔，能有效延緩慢性腎病惡化，為患者爭取寶貴的健康時間。只要掌握正確用藥原則，SGLT-2抑制劑不僅療效明確，亦能兼顧安全性，成為腎臟病友的長期守護者。

