非紅供應鏈助威無人機題材 軍工股強勢反彈

（中央社記者江明晏台北8日電）政府推動5大信賴產業政策，軍工產業的無人載具發展受到市場關注，台廠也有望搭乘全球非紅供應鏈趨勢起飛，無人機、無人船相關族群今天漲勢再起，雷虎、漢翔盤中雙雙攻上漲停。

軍備局先前公告5款無人機標案，釋出4萬8750架、總金額約新台幣500億元的採購需求；國防部亦規劃採購1350艘無人艇，市場預估整體訂單規模上看百億元至數百億元，為國防自主與無人載具產業注入想像空間。

此外，各國也吹起國防自主浪潮，因應資安需求，更重視非紅供應鏈。舉例而言，台灣無人機出口訂單去年以波蘭為最大市場，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）去年底也與波蘭無人機協會（PISB）簽署合作意向書，強化非紅供應鏈布局，並推動系統整合與關鍵技術合作，進一步提升台灣無人機產業能見度。

軍工股今天漲勢再起，雷虎率先亮燈漲停158.5元，漢翔盤中觸及漲停56.8元，帶動造船與軍工相關個股同步走揚，台船上漲逾2%，龍德造船漲逾4%，寶一、晟田漲逾3%；航空維修也轉強，亞航漲逾5%，長榮航太漲逾4%，中光電漲逾3%。（編輯：張良知）1150108