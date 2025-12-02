非素不可！印尼小廚師上菜 香港親子素食班

印尼與香港的慈濟志工推廣素食，鼓勵親子協力烹調創意蔬食料理。

小朋友個個化身小廚師，在父母的陪伴下，完成蔬食料理。7歲的艾瑞諾菈，製作的是「煙燻炒飯」，加入玉米、豆類蔬菜、紅蘿蔔等豐富食材，體驗邊學邊做的樂趣。

參賽者 艾瑞諾菈：「我很喜歡煙燻的香味，我愛媽媽陪我一起烹煮。」

志工 艾菲：「透過烹飪比賽，每個小菩薩與父母合作培養默契，也給孩子們提供了發揮想法的機會，而在這個活動中，家長也會引導孩子們，烹飪素食，既健康又有益。」

廣告 廣告

這是慈濟第二次舉辦的「素食烹飪比賽」，吸引17組家庭熱情參與，爸爸媽媽細心教導孩子切菜、翻炒，動作雖慢，但愛意滿滿。

在香港佛教葉紀南紀念中學，一場別開生面的素食班熱鬧登場，不用開火也能煮出一桌好味道！

家長 簡達葦：「我真的認識到一種米(香積飯)，可以不用煮，就這樣泡水，而且冷水都可以，20分鐘就煮好，這個真讓我大開眼界。」

老師 李翺凌：「(之前親子素食班)反應非常好，家長們都好熱烈，一直以來都很推廣環保素食護生，我都很欣賞他們有一個大愛的精神，還有生命的教育。」

運用香積飯創意料理，感受素食護生的溫暖力量。學校與慈濟再次合辦活動，讓參與的每個家庭都收穫滿滿驚喜。

更多 大愛新聞 報導：

東南亞風暴 印尼蘇門答臘島3省重災

印尼助學生訪養老院 青春活力感染長者

