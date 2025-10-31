非經期出血小心！醫曝4警訊快檢查：恐是子宮肌瘤

生活中心／游舒婷報導

身體發出的警訊要隨時注意！女生除了每個月會來的月經，如果發現其他出血症狀且出現4個警訊，就要小心可能是子宮肌瘤、息肉等原因所引起，要趕快就醫檢查。

非經期出現出血症狀，要提高警覺。（圖／資料照）

根據《健康2.0》報導，婦產科醫師嚴絢上建議，如果遇到非經期出血，如果有性生活，可以先驗孕，因為微量出血可能是懷孕早期的信號；此外，如果在排卵期出血，那是正常的生理現象，嚴絢上醫師指出，兩次經期中間量少的點狀出血或咖啡色分泌物是正常現象，不用特別擔心。

嚴絢上醫師表示，出血的時間點若不在排卵期或有其他症狀，就要小心。有「4警訊」要特別注意，包括：出血量像月經一樣、停經後又出血、性行為後會固定出血或疼痛、月經週期不規律。

嚴絢上醫師提醒，看到出血狀況不要慌張，如果無法分辨自己的狀況是否有異常，建議可以直接找婦產科醫師檢查，排除子宮肌瘤、息肉等疾病的疑慮，沒有定期做子宮頸抹片檢查習慣的婦女更是要對不正常出血提高警覺。

