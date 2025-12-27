非習不見！ 鄭麗文期盼「2026上半年」訪陸

兩岸對立情勢加劇，國民黨主席鄭麗文，希望恢復中斷十年的「國共論壇」。如今，鄭麗文也首度鬆口，希望訪問大陸的時間點，落在明年的「上半年」，而且若對岸接見層級，不是中共總書記習近平，那自己就不會前往大陸訪問。

國民黨主席鄭麗文鬆口，盼明年上半年訪陸，並表示若對方接見層級非習近平，即不規劃前往。（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文：「現在賴清德就在鋪墊了不是嗎，說27年老共要打來了，他在鋪墊什麼，如果是這樣的氛圍，那27年有沒有可能橫生枝節，導致我們的選舉延後或取消。」開口閉口，都是擔心兩岸擦槍走火，希望赴大陸溝通交流，國民黨主席鄭麗文首度透露，期望的時間點是什麼時候。

國民黨主席鄭麗文：「(有人判斷妳是明年上半年)，(要到中國大陸去訪問)，(有這樣的規劃嗎)，就是我自己個人是這樣的規劃，因為下半年我們要整個集中精神去選舉，可能就沒有辦法做這樣子的安排。」希望上半年成行，但若是對岸接見層級，不是中共總書記習近平那就不去。

國民黨主席鄭麗文：「(是跟習近平主席有見面的安排)，(是這個意思嗎) 如果我要去的話，(如果沒有這樣的安排就不會去) 是的，我會去美國 是的，(也是明年上半年) 我希望是這樣。」後續也規劃拜訪美國政界，不過 鄭麗文拋出非習近平不見，就有基層擔心 可能會影響，藍營的 2026 地方大選。

台中市長盧秀燕 vs. 記者：「市長，鄭麗文主席說要去中國，然後還要去見習近平主席，怎麼看呢？」被問到敏感問題，台中市長 盧秀燕不願回應，旋即轉身離去至於被藍營提名，要選高雄市長的柯志恩，則相信，鄭主席清楚界線在哪裡。

國民黨高雄市黨部主委柯志恩：「讓兩岸可以有一個平等互惠的一個，互惠的一個談話，我覺得這也是大家所樂於看到的，不要動不動就是把跟大陸的一個交流，當作是一個抹紅的一個前兆，我覺得這對於我們的和平，是一點幫助都沒有的，我絕對相信鄭主席有這樣的智慧，為台灣創造更大的一個和平。」

國民黨台北市議員張斯綱：「去了講什麼 我覺得這才是重點，至於怎麼戴紅帽 潑紅漆這類的行為，過去十年大家還少見嗎，這個邊際效益越來越小。」面對可能落在上半年的鄭習會，2026選將靜觀其變。

