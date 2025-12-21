非臨時起意？ 張文掌控百貨動線 衝4樓揮刀釀死傷

嫌犯上到百貨4樓後並沒有立刻犯案，反而是先經過人群，到達另外一側。（圖／東森新聞）





誠品南西復業之後，不管是員工還是民眾逛街，都還是餘悸猶存。不過還原兇手犯案的路線，他從1樓就開始無差別攻擊，中間略過2、3樓後，直接到4樓繼續犯案。而因為樓層的關係，越高樓的民眾不會知道樓下發生甚麼事，造成很多人來不及反應。

在走進百貨前，嫌犯先是對路邊騎士、民眾無差別攻擊，之後就把攻擊目標轉往到了誠品南西內，之後一路順著電扶梯往上，選擇人多但逃跑空間不大的地方犯案。

嫌犯路過，不在2、3樓過多停留，直闖4樓，對逛街不知道危機的民眾攻擊。之後嫌犯上到4樓後並沒有立刻犯案，反而是先經過人群，到達另外一側。

嫌犯張文全身黑抵達四樓，長刀全程握緊緊，民眾當下完全不知道發生什麼事，直到有更多騷動後才緊急逃命，過程中更有人慘摔。而這沒有讓嫌犯停下手，反而是走到靠近電扶梯能再往上的區域犯案，釀成不少人受傷，他才繼續他的逃逸計畫往5樓去。

誠品南西櫃哥：「人都往外面跑，就有聽到顧客說有人拿刀在砍人，但我就想不行，要回去上班，然後我回去有先跟主管告知，然後樓管有通報，我們就開始疏散客人。」

嫌犯在4樓再瘋狂攻擊民眾，不少人來不及反應，導致最後有名37歲王姓男子不幸喪命，還有名專櫃員工胸口被刺傷。而事件後，雖然百貨有停業一天，員工也恢復上班，可畫面餘悸猶存，這樣的傷痛隱藏在眾人心中，恐懼久久難平。

