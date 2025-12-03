非自來水污染源 正方倉儲.國光保修廠排放廢水開罰

生活中心／綜合報導

基隆自來水油污事件，市府昨天找到疑似污染源頭，位於碇內源遠路102巷的一處溝渠。今啟動污染清除工作，並查出來自「正方倉儲」排出，將開罰60萬，另外國光客運的保修廠，也被發現偷排廢水，遭勒令停業。不過市府表示，兩者都不是11/27的污染源。民進黨議員更轟市府反應慢半拍！

攔油索上厚厚一層乳白色的油污，仔細看，水面上也有一層油，怪手開挖，河床底層還有膏狀物質，散發濃濃的臭味，油水污染基隆河大約一周，終於找到疑似污染源。仔細看，油污從涵洞，直接流進基隆河，市府也設置前進指揮所，確定是正方倉儲排出的，將開罰60萬。基隆市長謝國樑：「我們需要中央跟我們做進一步的確認，那這個元兇，我們絕對會按照水污染防治法，最高可以罰到兩千萬，而且還有刑事責任，這樣子我們絕對會繼續的追查下去。」

廣告 廣告

正方倉儲、國光保修廠排放廢水開罰 但皆非污染源頭！中央地方續追元凶

國光客運發出聲明，澄清八堵抽水站油汙，已鎖定其他汙染源（圖／民視新聞）

國光客運的保修廠，也被查出偷排廢水，貯油設施，還沒有"防溢堤"，市府當場告發、勒令停工。國光回應將配合查證，暫停洗車作業，也會辦理排放廢水處理許可證。國光客運保修廠廠長王阿水：「我們那個洗車機，要設置這個排放污染的那個設備，以及那個廢油的回收，廢油的回收，超過200公升要設有堤防。」

正方倉儲、國光保修廠排放廢水開罰 但皆非污染源頭！中央地方續追元凶

基隆碇內源遠路疑似汙染源，透過涵洞流入基隆河（圖／民視新聞）不過，市府證實，這兩個污染源，都不是11/27的油水禍首！元凶至今還沒找到，也讓民進黨議員批評，市府應變慢半拍。加上暖暖、仁愛區供水吃緊，三天內可能就無水可用，台水也緊急調度，維持10天供水。台水總經理李丁來：「從其他淨水廠調度，所以目前來講會用到西勢水庫的水，大概是只有1.6萬噸，所以我們預估啦，大概應該是可以維持差不多十天的供水的一個穩定。」基隆市政府，沿著基隆河層層過濾，就是要找出元兇，早日恢復正常供水。

原文出處：正方倉儲、國光保修廠排放廢水開罰 但皆非污染源頭！中央地方續追元凶

更多民視新聞報導

基隆河面還有油花 台水：全面停止取用河水

快更新！LINE Pay Money上線 前100萬用戶完成「這」享優惠

【淡江傳真】QS亞洲2026排名發布 淡江大學居亞洲300大 研究能量與國際交換生雙軌攀升

