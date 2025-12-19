非自願離職者出售房地 若做了「這件事」就不適用20%房地合一稅

個人非自願離職出售房地，若有出租，就不適用房地合一所得稅率20%。廖瑞祥攝



財政部北區國稅局表示，若因非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下之房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20%。不過，適用要件缺一不可，如若在登記持有期間被查獲有「出租情形」者，就不適用優惠稅率。

北區國稅局表示，適用調職，或非自願離職享5年內交易、20%房地合一稅的要件是，個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住；且無出租、供營業或執行業務使用；調職則要符合《就業保險法》的非自願離職情勢，或《職業災害勞工保護法》的終止勞動契約，須離開原工作地而出售該房屋、土地者。

廣告 廣告

北區國稅局則查獲，甲君在2023年3月購入新北市房地，之後在2024年2月出售該房地，自行申報課稅所得220萬元，並按非自願離職適用稅率20%計算繳納應納稅額44萬元。

不過，北區國稅局發現，甲君在持有房地期間在2年內，適用稅率45%計算核定房地合一所得稅應納稅額99萬元，補徵稅額55萬元。

甲君申請復查，並主張其於工作地點購入新北市房地並設籍自住，但因遭任職的A公司辭退，故在出售房地時，應按非自願離職的適用稅率20%課稅。

不過，國稅局發現，甲君持有該房地期間有出租情形，復查後決定駁回。

更多太報報導

盯上了！旅行社瘋賺團費還逃漏稅 國稅局靠智能稅務系統揪出 連補帶罰逾百萬

經濟部更新武擴名單 新納213個實體清單

營利事業注意！今年申請延後提示CFC財報12/31到期 錯過將喪失「這些權益」