非自願離職 賣房節稅眉角多

財政部北區國稅局表示，上班族非自願離職，短期之內出售房子，可以適用20％房地合一稅，但是持有期間有出租的情況，就要依照短期出售的稅率45％、35％計算課稅，以所得220萬元來說，稅額可從44萬元暴增到99萬元，等於增加55萬元、暴增1.25倍，因此，民眾不得不注意相關規範。

北區國稅局以轄區內的案例說明，某甲在民國112年3月購買新北市房地，並於113年2月出售，自行申報所得為220萬元，併案非自願離職適用稅率20％來計算應納稅額，繳交44萬元的房地合一稅。

廣告 廣告

須符二條件 稅率才享20％

但北區國稅局查，某甲持有期間是在2年內，適用稅率是45％，應該課徵99萬元房地合一稅，補徵某甲55萬元的稅額。某甲申請復查，主張是為了工作而購入新北市的房子，且有設籍自住，但因遭任職的A公司辭退，所以才出售該房子，應該按非自願離職的稅率課徵。

惟北區國稅局表示，某甲持有新北市房子期間，有出租的情況，就不符合非自願離職的要件，因此，北區國稅決定駁回某甲的復查，某甲還是得繳交99萬元的房地合一稅。

依據《所得稅法》第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

但依據財政部110年6月11日公告，前述的調職或者是非自願離職要件主要有兩項，其一是個人或配偶在購買房屋、土地，必須要辦完戶籍並居住，且不能「出租、供營業或者執行業務使用」。

第二項條件則是，非自願離職要符合《就業保險法》第11條第3項規定，因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告離職，或符合《職業災害勞工保護法》職業災害勞工可以終止勞動契約的規定，須離開原工作地點出售房屋土地者。

自行離職 將強制補稅

如果上班族自行申請離職，據《就業保險法》規定，因任職單位關廠、遷廠、休業、解散或破產宣告而離職，也會被國稅局判定短期內出售房地，要求補徵稅額。

舉例來說，某乙113年3月出售其於112年1月取得的房地，自行申報課稅所得160萬多元，並按非自願離職適用稅率20％計算，繳納應納稅額32萬餘元，但是乙及配偶未完成設戶籍，且國稅局認定他是自行申請離職，因此同樣依照2年內出售房子按45％課徵。

北區國稅局表示，民眾交易屬房地合一稅課徵範圍的房子，如果是非自願離職而出售房子報稅，應該要檢視的要件，包含設戶籍、是否符合非自願離職相關規定、是否有出租或者營業使用等，以正確計算及申報房地合一所得稅。