非裔男比較好用？櫻花妹「慾火中燒」拉進燒烤店廁所交疊…店家氣炸PO網

國際中心／洪正達報導

監視器拍下櫻花妹與非裔男子在店家廁所內「交疊」。（圖／翻攝X）

真的「凍未條」！日本東京一間24小時營業的燒烤店日前發生一起「活春宮」事件，從影片中可以清楚看見一名日籍女性與一名非裔男性藉著上廁所的過程中「兩兩交疊」，但店家進一步發現2人根本沒有在店內消費，怒批「要激戰就去開房間」。

業者指出，這起事件發生在本月9日凌晨，當時非裔男子與日籍女性並沒有點餐，自行走向店家的單人廁所內「快餐」近15分鐘就離去，而且當中在廁所內傳出的聲響，不難猜測2人正在「交疊」中，後來有店員催促後，2人才快步離去。

廣告 廣告

事後店家相當不滿在網路上發文怒批「我們在道玄坂營業一年多，這是頭一遭遇到這種事」、「我們的用餐區和廁所並非旅館，想要打砲請前往飯店。」雖然業者一度想報警處理，但男女主角最後登門道歉，店家也決定不追究，也將影片下架，但具體的賠償或道歉內容並未透露。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

詭異車禍！新店男撞單車翁「自行報案、就醫」才剛掛號「斷線倒地」死亡

金手鍊遭偷天換日！高雄女大生急用「6.5萬求售」下秒被騙走…消失

男人間的義氣？「7條通」聚餐喝酒巧遇員警 3摯友「開車掩護」一起完蛋

手伸鐵門下秒辣椒水「噴滿鄰居臉」台南男子觸犯傷害罪…下場遭殃了

