非要不可？川普宣布：2月起加徵歐洲反美取得格陵蘭8國「直到買下格陵蘭為止」...英法強硬反擊：不可接受

美國總統川普昨（17）日宣布，將對北約8個派兵部署格陵蘭的成員國，包含挪威、瑞典、法國、德國等加徵10%關稅，直到買下格陵蘭為止，若這些國家仍不讓步，關稅將於6月1日提高至25%。對此，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏等人皆發聲，表示不可接受。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，自2月1日起，丹麥所有出口至美國的商品，將被課徵10％關稅。挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）盟國，也將同樣面臨10％關稅。

川普還說，如果這些國家仍不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，「直到就全面、完全購買格陵蘭達成協議為止」。

川普並說，多年來，美國沒有向丹麥、歐盟所有國家，以及其他國家收取關稅或任何形式的報酬，等同於補貼了他們，「如今，經過數個世紀，是丹麥該回報的時候了—世界和平岌岌可危！」

川普強調，他立即願意與丹麥、任何這些國家展開談判。

「紐約時報」報導，美國目前對英國進口商品課徵10％的關稅，對歐盟進口商品課徵15％的關稅，這是在去年與雙方政府達成有限貿易協議之後實施的。

報導指出，新一輪關稅預料將疊加在現有關稅之上，而其他貿易夥伴將如何回應，仍有待觀察。

對此，英國首相施凱爾聲明「徹底錯誤之舉」，會與美國政府直接溝通；法國總統馬克宏回應，這個關稅威脅不可接受，歐洲人會團結一致回應，確保歐洲主權得到維護；瑞典總統也直言「我們不容許自己遭到勒索。影響丹麥與格陵蘭的問題，只能由丹麥與格陵蘭自行決定。」

