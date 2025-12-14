非親非故仍付出愛 南投40寄養家庭庇護失依兒少

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣目前共40戶「寄養家庭」，提供無法受原生父母適當照顧的兒少，有一處溫馨、安全、穩定的家庭環境，南投家扶中心今天舉辦授證典禮，肯定成為「孩子們生命中的光」。

「我覺得我有一份使命，陪伴他、她長大，讓孩子人生有機會被改變。」擔任寄養家庭達16年的玉玟媽媽（化名）說出成為寄養家庭初衷，她16年陪伴10名來到家中的孩子，無論安置時間長短，玉玟媽媽都以溫暖陪伴，讓生命曾有波折的孩子看見希望。

許多孩子結束安置後，仍持續與玉玟媽媽聯繫、彼此關心，就像真正家人，這份愛超越血緣關係，這份愛接住孩子的心，這份愛叫做寄養家庭；家扶基金會南投家扶中心今天在埔里鎮辦理「南投縣寄養家庭授證典禮」，致上最深敬意並肯定所付出的愛與耐心。

南投家扶中心表示，獲資深寄養家庭表揚的玉玟媽媽曾照顧一對智能障礙兄弟，當時雖分別就讀國小五年級、二年級，但生活能力卻像嬰幼兒，連洗澡、如廁、日常規範都需從頭教，面對學習速度緩慢、教養挑戰，一度讓玉玟媽媽感到挫折，甚至想放棄，但玉玟媽媽回想加入服務初衷，還是選擇咬牙堅持。

南投家扶中心表示，透過玉玟媽媽不放棄陪伴，兩兄弟一步一步慢慢進步，已擁有自我照顧能力，並順利回到原生家庭，這段歷程不只是孩子成長，也是寄養家庭信念與價值最佳證明。

南投縣政府社會及勞動局長林志忠出席說，南投縣目前有40戶寄養家庭，另有新進5戶正接受審核，今年共79名兒少接受寄養照顧服務，感謝寄養家庭無私奉獻，提供孩子溫暖、有愛的家；社會還有許多受虐、失依孩子等待被保護，盼更多滿25歲、具國中以上學歷、有育兒經驗、居住穩定、願參加寄養家庭培訓者加入。

南投家扶中心向中央社記者表示，申請加入寄養家庭資格各縣市有所不同，南投縣政府訂定條件為滿25歲、國中以上學歷等，有意者可致電南投家扶中心與寄養社工聯繫，會先初訪評估，還有一系列訓練、個別諮商會談等程序，確認參與寄養家庭服務者心理健康、合適，再進入評審委員審核階段，並說明照顧可能面臨狀況。

南投家扶表示，這些流程通過後，還有認識特殊兒少、如何照顧性創傷兒少等課程，參加者訓練期滿即可照顧南投縣社勞局委託照顧的寄養兒少，從申請加入服務到審核、正式提供照顧，完整歷程約需1年半至2年，如此長時間就是希望寄養家庭「準備好了」。

南投家扶表示，寄養安置服務是父、母無法提供孩子適切照顧，經政府單位評估有安全疑慮，便將孩子帶離，暫時由寄養家庭協助照顧，直到孩子親生家庭困難解決後結案返家，但若親生家庭遲遲無法恢復功能，將安排其他最符合兒少最佳利益的後續處理。（編輯：陳清芳）1141214