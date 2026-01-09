非農就業報告＋關稅案未決不影響降息預期 道瓊、標普創新高

美股三大指數週五收盤走紅。位於美國紐約市華爾街的證卷交易所招牌。路透社



美國勞工部週五(1/9)公布最新非農就業數據，美國最高法院週五也未對川普政府關稅案作出裁決，美股三大指數紛紛上揚，其中道瓊工業指數和標準普爾再度創下新高。

2026年首個完整交易周，華爾街股市三大指數全線大幅上漲。漲勢主要由材料、工業等近年來相對落後於科技股的板塊推動。

道瓊工業指數終場上漲237.96點，漲幅0.48%，收在49504.07點。標準普爾500指數上漲44.82點，漲幅0.65%，收在6966.28點。兩大指數均創歷史新高。

廣告 廣告

以科技股為主的那斯達克指數上漲191.33點，或0.81%，收在23671.35點。

市場的上漲主因源於美國勞工部公佈的最新就業報告。數據顯示，12月美國非農就業增長放緩程度超出預期，但失業率下降至4.4%，表明勞動力市場並未出現快速惡化。也進一步強化了市場對美國就業市場正處於「低招聘、低裁員」狀態的判斷，提升了經濟有望避免陷入衰退的信心。

此外，週五稍早公佈的另一份報告顯示，美國消費者信心正在改善，尤其是在低收入群體中更為明顯。密西根大學公佈的初步資料顯示，未來12個月的通膨預期可能已降至一年以來的最低水準，這或將為聯準會（Fed）未來降息提供更大的政策空間。

美國最高法院週五未就川普政府全面關稅的合法性作出裁決，令原本期待明確結果的部分投資者繼續懸著心。市場普遍預期，若法院最終推翻關稅，金融市場波動將顯著加劇。

更多太報報導

馬杜洛倒台 外媒：中國放貸數百億美元恐化為烏有

Axios：共和黨人加快腳步阻止晶片銷中

快訊／美就業市場持續降溫 12月非農就業僅5萬、失業率降至4.4%