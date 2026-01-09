非農就業讓美股收紅 市場觀望川普關稅裁決

▲美國最新12月非農就業數據出爐，激勵美股主要指數週五皆收漲，標普500指數再創收盤新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國最新12月非農就業數據出爐，雖然新增職位數量低於預期，但整體失業率下降，顯示美國經濟仍在緩慢成長，投資人預計成長將會加速，激勵美股主要指數週五皆收漲，標普500指數再創收盤新高。

綜合《CNBC》等外媒報導，12月的就業報告顯示，上月非農就業增加5萬人，儘管低於經濟學家先前預測的7.3萬人，失業率小幅下降至4.4%，亦低於學者事前預測的4.5%，但華爾街的交易員普遍認為，這些都是經濟即將好轉的訊號。

廣告 廣告

阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial）的投資策略師薩格利姆貝內（Anthony Saglimbene）認為，這份非農就業報告是近幾個月來，首份較為準確的報告，在這之前因受美國政府停擺影響，10月和11月的數據收集面臨挑戰，而從最新數據看來，聯準會（Fed）可能不需要在1月降息，或許3月也不需要。

9日收盤，道瓊工業指數漲237.96點或0.48%，收49504.07點；標普500指數漲44.82點或0.65%，收6966.28點；那斯達克指數漲222.86點或0.95%，收23702.88點；費城半導體指數則漲211.05點或2.84%，收7647.15點。

至於全球矚目的川普關稅合法性審查案，美國最高法院週五並未做出相關裁決，預計下週三（14日）發表法律意見。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美12月非農就業報告穩定！美股主要指數齊漲 市場續觀望關稅裁決

國防股取代科技股成為亮點！美股那指、費半收挫 道瓊升270點

科技股疲軟國防股撐盤！洛克希德馬丁大漲8％ 美股道指漲逾100點