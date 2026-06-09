非農數據大好，升息預期恐壓垮市場？專家曝AI長線2指標：現在是布局時機

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

全球股市近期因美國非農就業數據優於預期，引發市場對利率升溫的疑慮，台股也跟著出現震盪。對此，財經作家游庭皓今（9）日於《台股達人秀》節目中，訪問專家柴克，討論本輪回檔是否代表AI行情鬆動，以及下半年台股資金可能輪動的方向。柴克分析，升息預期本身未必是利空，關鍵仍在企業基本面與股價評價是否合理。

游庭皓指出，市場近日出現「就業數據越好、股市跌越多」的矛盾現象，投資人擔心利率維持高檔，將推升企業融資成本，進一步壓抑AI相關資本支出。對此，柴克認為，歷史經驗顯示，聯準會升息通常發生在經濟夠強的階段，「升息不見得是壞的，往往是在經濟表現強勁的時候所採取的動作。」

全球股市回檔掀AI泡沫化隱憂？ 柴克：此次修正並非全面性空頭 ​

針對市場將本次回檔與2022年空頭相比，柴克認為兩者背景差異明顯。他指出，2022年市場面臨經濟衰退、通膨壓力、俄烏戰爭及晶片庫存過剩等多重因素，屬於「全面性空頭」；目前則是景氣強韌、AI需求持續擴張下的估值修正。他直言，「現在才真正進入結構性的牛市」，因此每一次回檔都可視為評價調整後重新布局的機會。

廣告 廣告

不過，柴克也提醒，這次修正未必會像過去關稅或地緣政治衝擊一樣快速V轉。他研判，市場進入中期回撥機率升高，短期可能回測台股季線附近，時間上約需接近兩個月整理。他表示，若投資人想逢低承接，應採取分批方式，「想要低接，慢慢接就好」，避免過度集中押注單一時間點。

AI PC換機潮將至？ 柴克： 長期報酬仍有信心

在AI基本面方面，柴克認為長線信心未變。他指出，即使利率仍處高檔，Google、Meta等大型科技公司仍願意發債投入AI建設，反映企業對AI長期報酬仍有信心。游庭皓也補充，接下來台積電營收、除息、蘋果開發者大會等事件，都可能牽動短線多空角力。

談及COMPUTEX後的產業主軸，柴克看好AI PC與邊緣AI帶動新一波換機潮。他觀察，許多2020年至2022年間購買筆電的消費者，如今已進入換機周期，加上記憶體價格難降，市場可能被迫接受較高售價。他認為，今年AI PC真正的關鍵在「離線操作」，即不需連上雲端，便可在本地端執行代理型AI任務，這將成為筆電換機的重要誘因。

自駕與機器人需求升溫？ 柴克：物理AI仍有想像空間

至於物理AI、自駕車與機器人發展，柴克表示，「沒這麼快，才更有想像空間」。他以台北叫車經驗為例，指出近來尖峰、雨天甚至部分平常時段都出現叫車不易情況，代表人力短缺將推動自駕與機器人應用，「這不得不發展。」

面對下半年操作方向，柴克建議，AI仍可維持投資組合7至8成比重，但可保留1至2成資金，轉向市場較少關注的低基期族群，包括汽車、鋼鐵、金融與證券。他解釋，電子股已反映部分Q3旺季行情，資金後續可能尋找製造業景氣回溫的傳產族群。他並預估，Q3將逐步進入修正，待籌碼沉澱後，Q4仍有機會再迎來行情爆發。

更多風傳媒報導

