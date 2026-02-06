非道路公地亂停車 桃市府開鍘

桃園市不屬道路的公有土地如橋下、公園等區域常被民眾當成免費停車場，部分停車格被人長期占用，但市府缺乏法源無法清運排除。桃園市為此訂定自治條例，占地7日可拖吊，首波針對國道2號桃園高架路段下開鍘，清運15輛機車，也還地方乾淨。

廢棄車輛過去若在公有停車場或是道路，可由環保局依照「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，或是交通局拖吊。但若放置在國道橋下或是公園的廢棄車輛，沒有法源依據可處理，為此桃園市副市長蘇俊賓透過區政會議平台協調提案，由環保局及交通局訂出法源解套。

經里長反映、議員楊朝偉提案，蘇俊賓說，去年啟動會勘，在相關局處和區公所充分討論後，決議由環保局制定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，交通局修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，將橋下空間納入廢車拖吊及公有停車場範圍，授權管理單位貼單警示，公告期滿未移置，局處就會派員拖吊清理。

環保局表示，若車輛看起來長時間沒有使用，就會貼警示貼紙，7天內沒移置就會拖吊至環保局所屬拖吊場，並通知車主在30天內領回。環保局又說，5日是新法上路首波行動，到國道2號行經八德橋下拖吊15輛車，有車牌者會通知車主，另半數沒有車牌者，將循車身、引擎號碼尋找車主，若都沒領回或沒找到車主，30天後就會依廢棄物處理。

提案的國民黨市議員楊朝偉說，國2橋下因為沒有收費，機車亂扔，一擺就是好幾年，該處62格停車格有大半被長期占用，想停車的民眾沒辦法停，大家都受不了。自治條例通過補足了長期制度缺口，有助於系統性改善公共區域遭長期占用的問題。

八德在地大福里長呂學昌也指出，該處橋下空間長年堆置廢棄機車，居民反映多年卻無法處理，感謝市府改善。

交通局補充，過去有車主會長期占用停車格，卻定期前往打理車輛，過去沒收費的停車場無法處理，修法後不管有沒有收費的停車場，這些外觀雖乾淨，但長期占用停車格的車輛閒置10天後就能貼單，再7天後可拖吊。