非都會區刷卡消費低於13% 聯卡中心盼促一卡走全台

（中央社記者呂晏慈台北4日電）聯卡中心今天指出，數據分析顯示，台灣非現金支付成長動能集中於六都，非都會區逾87%刷卡消費，是在外縣市完成，換言之，不到13%的刷卡消費比例留在當地，反映出非都會區商店受理信用卡的普及度仍有提升空間，將影響地方觀光消費與稅收。

聯卡中心今天發布新聞稿，聯卡中心董事長桂先農表示，「一卡走天下」是金融普及化重要目標，盼在非都會區拓展信用卡特約商店，達成「一卡走全台」願景。

聯卡中心說明，依據聯卡中心大數據平台分析，非都會區居民的信用卡消費行為呈現明顯跨縣市特性，只有不到13%的刷卡消費留在當地，超過87%的刷卡消費其實是在外縣市完成，反映出非都會區商店受理信用卡的普及度仍有提升空間，對於促進地方觀光消費與政府稅收具關鍵意義。

為落實非現金支付、普惠金融等政策，聯卡中心表示，2023年起正式將「非都會區信用卡受理特約商店家數」納入年度重點推動項目，其中非六都商店為非都會區大宗；據統計，近3年每年新增特約商店均超過2500家，累計新增家數逾7800家。

在交易表現方面，聯卡中心分析，2025年交易筆數較2022年成長46.57%，期間年複合成長率達13.59%。隨著餐飲、零售、生活服務等產業陸續導入信用卡支付，非現金支付已逐步融入地方消費日常，顯示支付環境正朝向更普及、均衡的方向發展。

比較六都與非六都刷卡環境的差異，聯卡中心認為，主要源自商業結構與客群型態不同。舉例來說，六都商圈以連鎖品牌與中大型法人商戶為主，門市密集、人流穩定，刷卡支付早已成為標準配備；非六都商家多為小型經營或家族式型態，單店交易量有限，推動過程需循序漸進，而非複製六都市場經驗。

桂先農表示，相較於都會區逐漸成熟的信用卡支付環境，非都會區仍有廣大的發展空間，聯卡中心將彈性調整商家導入門檻，透過貼近地方需求循序漸進推動，持續檢視並調整推廣策略，完善非都會區支付環境，期能達成「一卡走全台、一卡走天下」的願景。（編輯：潘羿菁）1150204