非都開發審議獲評鑑肯定「品質優良獎」

▲都發局總工程司蔡孟儒代表出席頒獎典禮。

【記者 劉秋菊／台南 報導】都發局於內政部國土管理署辦理113年度直轄市、縣(市)政府執行非都市土地開發許可審查作業評鑑及補助獎勵機制中榮獲「品質優良獎」直轄市組第1名。

內政部國土管理署自113年起辦理非都市土地開發許可審查作業評鑑及補助獎勵機制。114年全國共有18個直轄市、縣（市）政府參與評鑑，於10月22日公布了評鑑結果，臺南市榮獲「品質優良獎」直轄市組第1名。此成果象徵臺南市在非都市土地開發許可審議業務之創新努力獲得中央肯定，也展現市府團隊的專業與效率。

本市自108年起截至去(114)年11月底，累計完成開發許可30案、變更開發計畫25案，共55件審議成果，其中涵蓋產業園區、研發基地等多項具地方發展效益之計畫（如：七股科技工業區、新化果菜市場等案）及公、私部門開發案件（如：七股鹽山遊樂區、關廟埤子頭觀光旅館、國立陽明交通大學台南分部校地及官田工豐產業園區等案），除了創造多元就業環境，也提升土地開發利用價值，提升臺南市整體發展能量，為產業發展奠定更穩固的基礎。

此次獲獎對市府團隊努力的肯定，除透過評鑑交流汲取各縣市成功典範，都發局未來持續精進審議流程，提供更優質的審議服務；並在既有原則下，導入數位化機制與強化工具，以達成土地管理的高效、精準與透明，全面提升行政效率與服務品質。(照片都發局提供)