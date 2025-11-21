即時中心／顏一軒報導

國民黨中常委何鷹鹭因身穿印有毛澤東頭像的衣服在抖音拍攝影片，甚至公開宣揚早日統一、讓台灣回歸祖國懷抱等爭議言論，遭國民黨考紀會停職，何鷹鹭不服申訴成功送回考紀會再議。國民黨今（21）日下午表示，因程序尚未完成，在申訴期間「原處分尚未正式生效」，換句話說何鷹鹭「暫時」仍保有中常委的身分；而此案也並非是由黨主席鄭麗文所退回，特此鄭重向外界澄清。





國民黨指出，11月18日下午召開第28屆中央考紀會第1次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據本黨黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分。

廣告 廣告

何鷹鷺收訖處分書後，依據同規程之規範，向中常會提出申訴案；經翌（19）日中常會會中3位中常委表示意見，會中常委提及何員具中常委身份，應尊重中常會。

另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議；常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，「在申訴期間原處分尚未正式生效」；中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。

而針對部分媒體報導提及，本案「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，以上報導絕非事實；鄭麗文主席曾宣示強調，本黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，特告週知，相關人士未經查證之言論，望請自重。





原文出處：快新聞／非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務

更多民視新聞報導

藍白能合？黃國昌稱新北非他「不扯後腿」 綠委譏：恐怖情人語氣

苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈

鄭麗文積極會面外國使節 中常委何鷹鹭勤跑中國大談統一

