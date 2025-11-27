非阻燃安全網致命？香港兩個月兩起鷹架大火 專家稱百餘年未見

香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」26日發生大火，鷹架包覆的綠色安全網恐使用非阻燃材料。美聯社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」昨天（11/26）下午發生大火，由於社區正進行維修工程，大樓外牆均架設鷹架，火勢迅速蔓延7棟大樓，至今天（11/27）清晨延燒十餘小時尚未完全撲滅。這是香港兩個月來第二起鷹架導致的嚴重火災，非常罕見，有專家稱，這是開埠逾180年以來都沒發生過的事。

根據港府最新發布消息，至今天（11/27）清晨，至少已44人在大火中喪生、另有279人失聯。香港《Yahoo新聞》引述專家指出，鷹架引發火災以往非常罕見，但如今許多承包商為求降低成本，會鋌而走險選用不阻燃的安全網，一旦起火便一發不可收拾，但相關部門監管寬鬆，成為鷹架安全漏洞。

香港大埔宏福苑維修工程已進行一年多，遲未完工，外牆鷹架致火勢迅速蔓延7棟大樓。美聯社

報導引述香港營建業鷹架專家、註冊專門行業承造商聯會常務副會長蘇汝恆表示，最容易起火的就是包覆鷹架的尼龍網，如果是不阻燃的尼龍網，「問題就更大」。

他也表示，搭製鷹架的竹子是「第二易燃」的材料，若火場中還有垃圾起火，就會令火勢一發不可收拾。

他坦言，目前香港不少工程合約都未指明要用阻燃材料，不少承建商或承包商為低價搶標，就會犧牲安全，不僅未採用阻燃材料，連結構安全都不理想。他表示，現在香港很多建築翻新工程，在安全措施方面都做得不夠。

香港大埔宏福苑維修工程已進行一年多，遲未完工，外牆鷹架致火勢迅速蔓延7棟大樓。美聯社

報導引述專家指出，兩個月內發生兩起鷹架起火的嚴重火災，是香港自1841年開埠以來都聞所未聞的事。

《星島日報》報導，這次起火的大埔宏福苑，自去年7月起進行大維修，自始爭議不斷。維修工程是由宏福苑原屋主立案法團去年1月通過，總計須耗資3.3億港幣（約13.2億台幣），要求8棟大樓共1984戶一年內分6期繳交維修費，每戶高達16萬至18萬港元（約新台幣64萬至72萬元），曾引起大批屋主不滿。

大火自26日下午延燒至深夜。美聯社

