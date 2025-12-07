非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打

台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9年前也曾因攻擊員警遭依妨害公務送辦。

該名駕駛將車違停紅線下車買晚餐，期間遭民眾檢舉，2名員警到場取締並開出罰單。駕駛一開始收下罰單，未料在員警轉身準備離開時，突然從車上拿出斧頭衝上前，朝其中一名女警背部與雙臂猛砍。女警當場受傷，另一名員警隨即上前壓制，現場民眾也趕緊幫忙控制駕駛並協助報案，警消陸續到場支援。

這名31歲女警為警專31期，107年調至當地分局服務，這次是在取締違停勤務中遭到攻擊。台南市政府警察局在臉書發文表示，這起行為「不是衝動，而是公然挑戰國家公權力」，所幸女警經急救後已恢復穩定，局長也請分局長與駐區督察立即前往慰問。





崇德路一帶是違停熱點，光是11月就開出43張罰單。駕駛供稱，因同一個月內在同一地點連續被開2張違停罰單，認為遭到警方「故意為難」，一時情緒失控持斧攻擊；其友人則表示，車上會有斧頭是因為他喜歡露營，平時是用來搭帳篷用的斧頭釘。

另外，根據警方調查，該駕駛9年前也曾因父親的車違停紅線遭拖吊，他竟追著拖吊車丟擲物品並與員警扭打，抓傷警察、扯破對方褲子，當時已被依妨害公務送辦。這回再度持斧襲警，警方已依殺人未遂及妨害公務現行犯將其移送台南地檢署偵辦，市長黃偉哲也對此表達震怒，表示市府將協助警方提告。

警方調查指出，該駕駛在9年前就曾因追著拖吊車丟擲刀具、與員警扭打遭依妨害公務送辦。圖／台視新聞（資料畫面）

