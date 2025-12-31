非首撞！2死車禍甘蔗車駕駛輾過肇逃關機 警拘提
雲林縣 / 徐孟蘭 楊宗穎 吳建宏 報導
雲林元長鄉發生在昨(30)日清晨的兩死車禍，警方研判至少有兩輛車肇事逃逸，警方比對大量監視器後，目前找到第一輛輾過被害人的車輛，是一名開著甘蔗車的60歲林姓駕駛，警方發現他輾過人後回家就關機，認為他可能知道輾到人卻肇事逃逸，涉嫌過失致死和肇事逃逸罪嫌，另外還有多輛轎車也疑似輾過卻沒停下，法醫高大成認為，可以看死者是否有臟器外露，如果有就可能是遭大車撞擊。
清晨天色暗，載甘蔗的貨車經過這條路，前方有兩個人倒在路上，開貨車的駕駛，疑似沒看到，直接將兩人輾過，貨車輾過後沒停車直接開走，躺在地上的1男1女傷勢嚴重，當場死亡。
這是在雲林元長鄉30日清晨的兩死車禍，車禍現場周圍沒監視器，警方擴大追查才找到這輛甘蔗車，是第一輛輾過被害人的車，根據車籍資料，開車是60歲林姓駕駛，車上的行車紀錄器顯示，開到車禍現場時，兩名被害人已經倒在地上，但他輾過兩人肇事逃逸回家後還關機，警方在30號晚上8點多，將他拘提到案。
雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說：「本件林姓嫌犯會涉及刑法過失致死罪及肇事逃逸罪。」檢警調查，車禍發生在12月30日清晨，兩名被害人，一人是65歲李姓男子，他住褒忠鄉騎車出門運動順便撿回收物，被撞上後車體嚴重變形，另一人是47歲李姓女子則是要去北港上班，卻發生車禍倒在機車旁，車頭有擦撞痕跡，警方發現第一輛貨車輾過兩人後，後續還有多輛轎車撞上並輾過被害人，警方已經聯繫後續撞上的多位轎車駕駛，到案說明，有人還是看了新聞後，想到有開車經過車禍路段，主動跟警方聯繫。
中山附醫法醫科主任高大成說：「一台撞上後，他還沒死，第二台才撞死，，第一台是造成傷害，不是造成他死亡，但是你如果第一台撞就死了，第二台沒事，毀壞屍體罪，所以人力辨識非常重要。」
法醫高大成建議警方，可以驗經過的車輛底盤驗血跡和DNA，因為目前警方只找到輾過被害人的駕駛，是誰撞的還沒找到，因為車禍現場沒監視器，警方從周圍監視器調查，兩名死者經過同一個路口時相差8分鐘，研判單車騎得慢或是有繞路，才和機車在同一條路上會合，到底是被人撞上倒地還是機車單車對撞倒地，檢警都還要繼續釐清。
