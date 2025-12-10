非首次殺人「不滿運將笑揮刀、朝口噴殺蟲劑」入獄…現又捅死闆娘遭收押

社會中心／高雄報導

高雄一名68歲王姓老闆娘與一名呂姓男子發生口角，遭呂男持刀砍死。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤昨（10）日發生一起驚悚凶殺案。一名呂姓男子（46歲）持刀狂捅死檳榔攤王姓老闆娘（68歲）後逃逸，卻也馬上遭警方逮捕。事實上，呂男個性兇殘，9年前就曾犯下殺人未遂案而入獄，沒想到，他不僅沒有反省，改變其暴力性格，這次甚至捅死人，遭裁定收押。

據了解，呂男疑因與王婦的林姓兒子（42歲）有債務糾紛，昨早7時31分騎車到王婦經營的檳榔攤，要找林男討債未果，結果卻與王婦爆發激烈爭執，甚至拿出預藏刀子朝王婦砍去，造成王婦左胸及左肩中刀，當場沒了生命跡象；救護人員獲報到場後，緊急將人送醫搶救，但最終仍回天乏術。警方也很快在附近找到呂男，將人帶回警局訊問後，依殺人相關罪名移送法辦。

目擊鄰居描述，王婦為人和善，跟左鄰右舍關係都不錯，一早因為聽到王婦大聲的求救聲，馬上衝出門查看情況，赫見現場血跡斑斑，滿身是傷和血的王婦則跪在地上頻頻喊「救命！」即便如此，呂男依舊持刀威嚇對方，「把錢拿出來」。

鄰居透露，當下自己馬上拿手機錄影蒐證，結果此舉讓呂男勃然大怒，持刀朝自己衝來，嚇得他連忙逃跑，之後見呂男棄追，他連忙回到現場，卻看到王婦躺在地上一動不動，後來對方雖被救護車載走搶救，但「心裡仍想說壞了，情況可能不會太樂觀。」

聽聞求饒聲上前關心的目擊者這才發現刀子還在男子手上滴血，當時男子嘴裡念念有詞，喊了一句台語：「要不要拿出來」。（圖／記者胡時瑛攝影）

據了解，呂姓兇嫌並非首次犯下重大暴力血案，他曾於2016年就曾因極端的暴力行為登上新聞版面；判決資料指出，當時呂男因懷疑女友頸部出現的「吻痕」（俗稱種草莓）與一名柯姓計程車司機有關，妒火中燒下，隔日便前往對方住處理論。

過程中，呂男僅因不滿對方「笑著回答」，竟掏出預藏約20公分尖刀，猛烈砍殺柯姓司機的頸部，造成對方頸部有長達超過10公分的深層撕裂傷。更令人驚駭的是，呂男在將人砍倒在地後，仍對柯男拳打腳踢，甚至朝對方嘴巴連續噴射殺蟲劑長達10秒，嚇得柯男只能假裝昏迷才躲過一劫。

之後，呂男因殺人未遂罪嫌被判刑5年6月，不料出獄後，依然未能有效融入社會、改善其情緒控管，再度犯入殘忍的殺人血案。昨早因債務問題找上林男，卻因沒獲得想要的結果，就持刀對王婦猛力揮砍，即便對方雙膝下跪求饒也無動於衷，害得無辜的王婦慘死。高雄地檢署針對該案複訊後，向法院聲請羈押呂男獲准。

