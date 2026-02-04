非首次襲警！苗栗男砍人遭擊斃 「長期吸毒、酗酒」砍傷病友前科曝光

南苗市場驚傳砍人，一名朱姓員警遭鍾嫌砍傷。圖／民眾提供

4日苗栗一名鍾姓男子在南苗市場手持摺疊刀，攻擊辦案的朱姓員警，一旁的李姓員警朝鍾男開槍，鍾男最後因槍傷送醫不治身亡。事實上，鍾男過去時常拿刀恐嚇同學、家人，還有持酒瓶攻擊警察的紀錄，令家屬相當頭痛。

苗栗男砍警！遭警射傷不治亡

回顧案發經過，4日上午8時鍾男因不明原因跑到南苗市場，在向路人借手機被拒絕後，指控不認識的攤商欠他錢，嚇壞在場民眾。2名員警獲報趕到現場後，鍾男在與警方對峙時，持刀刺傷朱姓員警，導致朱姓員警頭部遭砍2刀，在兩人扭打之際，一旁的民眾也上前幫忙壓制。另一名李姓員警則朝鍾男連開兩槍，最終鍾男因左上臂、左胸、左腹槍傷，送醫不治身亡。

事實上，持刀傷人的鍾男今年41歲，過去曾留下許多案底，他因長期吸食安非他命、酗酒，患有被害妄想、幻聽的思覺失調症狀。在2005年時多次住院治療，但是鍾男因服藥順從性差，明顯出現智力退化，以及認知、判斷、自我控制能力都受損。

鍾男前科累累！過去曾有襲警紀錄

鍾男過去可謂是前科累累，他在早年曾拿預藏在包包中的刀砍傷陌生人，2008年6月時鍾男曾拿刀恐嚇同學、向家人討錢；2013年住院期間，跟同住病房的男子發生爭執，並將對方打傷；2018年時又跟女病友發生爭執，打傷、砍傷對方。此外，有消息指出，鍾男在過去就有持酒瓶攻擊警察的紀錄，令家屬、當地居民相當困擾。

回顧2018年的這起案件，鍾男因與女病友發生爭執，就夥同他人毆打女病友，並持塑膠椅重擊，導致其頭皮鈍傷、腦震盪。隔2日鍾男在停車場偶遇女病友，就從背包掏出鐮刀，砍傷女病友，造成她頭皮撕裂傷、左手、背部挫傷。

當時鍾男被捕後坦承不諱，強調聽到女病友罵他「臭俗辣」，氣不過才動手傷人。法院最終依共同傷害罪判2個月徒刑、恐嚇危害安全罪拘役30日、傷害罪處1年4個月徒刑，刑期執行完畢或赦免後施以監護3年。沒想到如今再度還襲擊警察，實在令外界相當震驚。

