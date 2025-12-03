非首次！台大生收肺結核匡列通知爆去年就收過 幾乎都修「這堂課」

不少台大生在近日收到肺結核匡列通知，被要求為期兩天檢查，包括衛教與X光、驗血。（圖：shutterstock／達志）

台大近日疑似傳出肺結核接觸傳染案件，多名學生收到郵件通知，被要求進行X光和抽血檢查，由於適逢期末考前夕，學生直呼倒楣。有台大學生表示，早在去年就曾收過一次通知，且收到的人幾乎都曾到修過經濟學原理，懷疑感染源就在其中，但真實情形仍不得而知。

台大生在Dcard上貼出保健中心寄來的郵件，內容寫道接獲北市聯合醫院結核病防治組告知「您已符合肺結核接觸者標準」，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。原PO抱怨不知道到底是發生在哪堂課，且已經是第二次收到。

不少台大同學紛紛留言：「我也收到，財金還是經濟的課吧，而且上次通知只需要一天，這次要去檢查2天...」、「我是大概1-2年前，好像是因為修經原，那次就檢查一次而已」、「我也是2年前修經原」、「管院+1」、「收到+1，財金的話我只有修期權」、「經原+1」、「我在日本當交換生也收到，看來是去年2月的事情了」、「有收到，我修過經原，但我都畢業了...」、「我也中，有日文、羽球與稅法，其他不方便說」、「我身邊收到的全是去管院的耶」、「去年也是，我們推理出應該都是修經原這堂」。

對此台大校方表示配合主管機關防疫，但因防疫措施涉及個資故不便說明細節；北市衛生局則表示，確實有確診個案，匡列人數仍在確認中，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者，如接獲通知，應配合接受檢查。

