非首次！ 逾20頭牛闖園區大啖草莓葉 採收損失慘

新竹市 / 綜合報導

受到氣溫和病蟲害影響，草莓育苗不易，產量普遍銳減，導致奇貨可居，沒想到竟然還被牛群入侵！新竹關西就有草莓園，被超過20幾頭黃牛，闖進園區吃草莓葉，而且還不只一次！之前警方居中調解，但金額根本不夠賠，沒想到前日(2/1)又來，牛群飼主還不願承認；草莓園業者這一年多來不堪其擾，動保所接獲通報，若查證屬實，將對飼主予以裁罰！

一頭接著一頭，牛群在草莓園逛大街，像在走自己造咖，時不時停下來，轉頭就是咬咬咬嚼嚼嚼，吃的還是貴森森的草莓，最重要的葉子，牛牛開心飽餐一頓，但草莓園主人的心卻在淌血。

廣告 廣告

草莓園業者：「因為你沒有葉子沒有光合作用，沒有辦法轉化儲存糖分，然後你也沒有開花結果的能力。」

無農藥細心照顧了一整年，就在即將採收前，草莓葉一夕之間被吃個精光，罪魁禍首是這群牛牛，熟練地跳過土堆，全擠在圍欄外，似乎熟門熟路，想再度闖進草莓園，雖然飼主上前驅趕，但還是有漏網之牛跑進果園，留下到此一遊的痕跡，而且已經持續超過一年。

草莓園業者：「就是說希望(飼主)他能夠牽繩這件事情，或者是做成圍籬就是眷養他的牛隻，結果完全無為而治啊，就是越養越多頭。」不只草莓園遭殃，一旁的菜園同樣也身受其害。

菜園農夫江先生：「腳印腳印腳印，我的菜種上去以後，一段時間牠就來踩，結果踩把菜也踩進去了，沒辦法生了。」而且一看監視器，連飼主都是騎著機車，自行扯掉封鎖線直接越過，明明他的農場遠在兩公里外，卻放任牛群撒野。

新竹縣關西鎮石光里長嚴盛任：「他養又不把牠關起來，不把牠綁起來，然後呢，就隨便牠在河道走，人家種的櫻花也踩掉，我們這裡種的，每天提心吊膽。」

大家氣得牙癢癢的，之前還鬧上警局，飼主之前賠過錢，卻還是沒改善，這回也找不到人。

新竹縣動保所長何志豐：「飼主對其飼養的動物，負有管理與照顧的責任，不得放任動物任意行走，影響他人權益。」

跑到別人家菜園果園，牛牛吃嫩葉吃到飽，卻苦了用心栽種草莓和菜的農民，只希望飼主能好好管理牛群。

原始連結







更多華視新聞報導

草莓蛋糕排隊名店遇棄單 業者PO文籲同行當心

冬天粉紅風暴襲！ 迎草莓季 餐廳.飲料業者出奇招

草莓大福又發霉 民眾：早變質？業者：逐顆檢查出售

