非2027就重啟 台電：時程是「1.5、2年+N」

▲曾文生澄清，1.5年至2年僅是台電自主安全檢查，後續還必須要經過核安會審核，也就是重啟時間是「1.5、2年+N」，非2027年就可以重啟。（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部今（28）日表示，已核定台電核電廠現況評估報告，評估核一廠不具再運轉可行性，核二、三廠則評估具有再運轉可行性接下來將會進入1.5年至2年的自主安全檢查。對於，外界解讀將會是2027年可重啟，台電董事長曾文生澄清，1.5年至2年僅是台電自主安全檢查，後續還必須要經過核安會審核，也就是重啟時間是「1.5、2年+N」，非2027年就可以重啟。



曾文生表示，經濟部核定台電現況分析報告，依照現有核電廠評估，認為可以有條件進入自我安檢的就是核二廠、核三廠。台電依法針對機組必須要提出在運轉計畫，除此之外也必須要提出自我安全檢查，送到核安會審查，經過核安會審查同意之後才會進行重啟。



他表示，按照時程，台電會在2026年3月提出再運轉計畫向核安會報告，隨即就可以進入針對核二廠跟核三廠進入自我安全檢查，包括相關人員編制、機組裝置，把相關機組帶回可以運轉的基本條件。



他強調，自我安全檢查牽涉到許多實際必須要操作及檢查，尤其是核島區必須要跟原設計廠商來協助自我安檢，因此預估必須要花1.5年至2年時間。而後續提送給核安會審查，能不能夠重啟、必須花多少時間就必須看核安會審查結果來決定。



曾文生強調，自我檢查計畫預估要花1.5年至2年時間，「至於核安會的審查期間時間 這個我們是受管制機關，我們不可能去替管制機關做說明，所以這可能需要由核安會來做說明。」

對於自我安全審查哪些項目成本比較高，他表示，這涉及到設備老化狀況評估、老化時間分析，現階段還沒有辦法去針對那些裝置、設備必須要更換做評估，這都要等到自我安全檢查啟動以後才能確認。

