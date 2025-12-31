非AI不旺！ 11月製造業景氣燈號續亮低迷「黃藍燈」

非AI相關的製造業沒有復甦， 11月製造業景氣續亮代表低迷的黃藍燈。（圖：台經院提供）

台經院今天（31日）公布11月製造業景氣燈號，連續3個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。儘管AI、高效能運算等需求續強，但非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，因此11月景氣信號值增加1.70分，來到12.32分，但燈號還是維持黃藍燈，凸顯製造業復甦動能還沒有全面擴散。

台經院指出，在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，出口、外銷訂單及出口物價年增率分別創下99年6月、110年5月及111年9月以來新高，並帶動企業資本設備購置需求增加，進口也出現大幅成長，推升原物料投入面、售價面及需求面指標表現。

不過，非AI相關的製造業表現相對溫和甚至等待復甦，抵銷部分增幅，而製造業廠商對當月及未來半年景氣比上個月調查明顯樂觀，推升經營環境面指標表現，11月製造業景氣燈號因而維持低迷黃藍燈，製造業景氣信號值從10月的10.62分，回升到11月的12.32分，是今年3月以來最佳水準。

觀察11月景氣信號各主要組成項目，4項分數增加、1項減少，經台經院試算模型加權後，信號值增加1.70分，其中原物料投入面增加0.92分最多，售價面、經營環境面及需求面分別增加0.36、0.34與0.14分，而成本面減少0.06分。

如果看細部產業，就會發現亮出紅燈的產業多是受惠AI商機。如電子零組件業因AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶拉貨動能持續強勁，出口創歷年單月新高，外銷訂單年增率更從10月35.9%擴增到47.9%，生產指數續呈雙位數成長，推升原物料投入、需求及售價等面向指標，11月電子零組件產業景氣燈號從綠燈跳升到紅燈。

電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端產業需求持續暢旺，出口及外銷訂單都創下歷年單月新高，進口年增幅197.3%也創下7個月以來新高，11月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。

反觀傳統產業，多數還陷入低潮。紡織業、紙漿紙製品、化學製品、塑橡膠製品、基本金屬及汽車和相關的零組件業，受到中國大陸產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭激烈影響，出口與生產表現承壓，11月景氣燈號多續呈代表衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，多家國際機構預測2026年全球經濟成長可能略遜於2025年，而且各國貿易政策、地緣政治與供應鏈重組仍具不確定性，廠商必須密切關注製造業景氣反轉的可能性與市場波動。