靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解決觀光公害。大阪觀光局指出，大阪府中有20家飯店預訂取消率達到五成，其中以嚴重依賴中國顧客的飯店受到了嚴重打擊，但其他飯店都透過其他國家遊客的預訂來補上損失。

根據日本外國遊客觀光資訊媒體「Honichi Lab」（訪日ラボ）以及日本經濟新聞報導，大阪觀光局公布10月到訪大阪府的入境遊客（外國遊客）人數約156.3萬人次，較去年同期成長18%，創歷史新高。來自亞洲的遊客數量增加，其中中國遊客佔總數的24%。來自美國、英國、澳洲等其他國家的遊客需求也十分強勁。

旅行限制措施的影響要到11月才能反映在統計數據中。大阪觀光局理事長溝畑宏表示，他們將繼續推行平衡吸引各國遊客的策略。

溝畑宏指出，觀光局針對對大阪府約20家飯店的調查顯示，截至12月底，中國遊客預訂的酒店房間有50%至70%已被取消，大阪南區情況尤其明顯，但中國遊客取消預定的影響情況不一，取決於各飯店的營運方針，嚴重依賴中國顧客的酒店受到了嚴重打擊，但一些酒店正在通過其他預訂來彌補損失，例如來自東亞其他國家的遊客。

溝畑宏提到，來自台灣、韓國和東南亞的赴日遊客數量呈成長趨勢，來自歐洲、美國和澳洲的遊客數量也在增加，因此來自各個國家的遊客數量都達成了均衡成長。

他強調，與任何國家都必須繼續進行經濟交流，並將大力宣傳日本和大阪的吸引力。此外，他也表示，將透過拓展其他市場來彌補未來中國市場可能帶來的衝擊。預計情況會繼續變化，他在密切關注民間旅宿業者狀況的同時也會採取必要措施。

