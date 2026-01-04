靠中國打造「南美鋼鐵防線」卻不堪一擊？委內瑞拉遭美軍毀滅性癱瘓

2026年1月3日，美軍摧毀委內瑞拉首都拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military air base）防空裝置。路透社



美國川普昨（1/3）日下令軍襲委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），目前兩人已被押抵紐約，預計5日開審，最高罰則面臨終身監禁，對此中俄表達譴責，英國則是支持。然而，為何委內瑞拉被迅速攻破也引起國際關注，有軍事專家分析，委內瑞拉長期斥巨資購買中國軍事裝備，喊出打造南美洲最現代化防禦系統，但顯然面對美軍的軍事行動不堪一擊。

針對川普下令逮捕委內瑞拉總統一事，美國司法部已公布起訴書，指控馬杜洛夫婦涉嫌參與毒品販運，以致美國毒品氾濫，就在國際關注委內瑞拉未來走向之時，有不少人好奇美軍為何能迅速攻破南美洲最現代的鋼鐵防線？據了解，委內瑞拉與中國交好，多年來斥巨資引進中國軍事裝備，包括JY-27反隱身雷達、VN-16/18兩棲戰車、為反制美軍F-22等隱形戰機等等，試圖打造陸海空防禦線，還成了中國軍事在南美洲的最佳櫥窗。

未料，面對美軍本次軍事突擊，有軍事專家分析，JY-27反隱身雷達在第一波電子戰就「被失明」，未能即時且準確反映，以致地面的重裝備未能及時發揮預期戰力就被摧毀或遺棄，這些致命性現象顯示中國武器系統面對（對手如美軍）複雜電磁環境極為脆弱，雙方存在巨大的技術差距。

號稱南美最強防禦系統被迅速摧毀 神話失效？

美國軍方說明，本次突擊有3點結論。首先，委內瑞拉防空網核心來自中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，裝備「JYL-1三坐標遠程監視雷達」、以及有隱身殺手之稱的「JY-27米波雷達」。

據委軍先前高調宣稱，JY-27能夠在數百公里外鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機，可運用俄製S-300導彈進行攔截。為此，美軍利用數月精心策劃專攻委國電子戰，在第一時間就以強大雜訊覆蓋雷達（Jamming），隨後被反輻射導彈精確點名，也就是說，委國防空雷達在初期開戰就癱瘓成瞎子，凸顯委軍的「反隱身」完全沒有發揮用武之地。

兩棲部隊空虧一匱 戰車成美軍標靶

再來，委內瑞拉的海軍陸戰隊長期被稱為南美洲裝備最精良的兩棲部隊，設置105毫米火炮的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車，SR-5多管火箭系統、以及國民警衛隊都有的VN-4犀牛裝甲車等機械化裝備，皆是中國提供。

但這些地面裝備卻經不起雷達失效與失去空軍掩護，在本次美軍突襲中，它們成為美軍戰機與無人跡的標靶，大量VN系列戰車被委軍遺棄在公路或灘頭上。

值得注意的是，SR-5火箭炮因缺乏目標數據鏈路，無法對美軍集結地進行有效打擊。

丟失空權 海軍巡邏艦失效

最後，由委內瑞拉空軍操作的K-8W教練／攻擊機，在美軍奪取制空權後完全無法升空，而這群主要用於打擊輕型毒販飛機的機種，面對現代化空戰毫無生存空間。至於海軍C-802A反艦導彈的巡邏艦，在美軍的戰場感知與電子壓制下，反艦能力相當薄弱，沒有發揮作用。

美國國安官員說明，從本次行動中，可清楚看出委內瑞拉的失敗並非單一武器問題，而是中式指揮官制系統完敗，中國在整合「抗干擾」、「高存活率」等作戰能力仍有極大的進步空間。

