靠中國沒用啦！美軍活捉馬杜洛 專家揭對台2啟示

政治中心／綜合報導



美國對委內瑞拉發動攻擊，不但空襲首都卡拉卡斯，更是逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並在台灣時間今（6）日凌晨1點在美國紐約曼哈頓聯邦法院進行庭審。眼看委內瑞拉遭轟，台灣青年世代共好協會理事長張育萌有感而發，「美國用現實畫面告訴全世界，『靠中國保證的安全』只是幻想」，並點出此次事件給台灣的「2大啟示」。





中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

委內瑞拉總統馬杜洛今（6）日凌晨1點在美國紐約曼哈頓聯邦法院進行庭審。（圖／美聯社提供）

廣告 廣告





張育萌4日透過臉書發文，「美國用現實畫面告訴全世界，『靠中國保證的安全』只是幻想，攔不住凌晨的戰鬥機」，感嘆「獨裁者們今晚要睡不好了」，表示美軍只用2小時20分鐘，精準抓捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛，行動代號為「絕對決心（AbsoluteResolve）」在行動前一晚，超過150架飛機，從西半球不同基地起飛——來自陸上基地和海面船艦，飛往委內瑞拉。



張育萌指出，在3日凌晨1點多，美軍部隊抵達馬杜洛官邸，馬杜洛夫婦還在睡夢中，美軍就突襲潛入，馬杜洛想逃進鋼製的安全屋，還沒到安全屋門口，就被美軍帶出臥室，押上美艦硫磺島號，送往紐約候審，美軍全程沒有損失任何人員和裝備，只有6人受傷。

中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

馬杜洛夫婦還在睡夢中，美軍就突襲潛入。（圖／美聯社提供）





至於委內瑞拉的防空系統，核心是俄羅斯製S-300VM系統，號稱「南美最強護盾」，可以發射長程地對空飛彈，攔截高空目標；中國則提供JY-27遠程監視雷達，用來探測匿蹤戰機，當時中國曾誇口，2020年委內瑞拉就是用這款雷達，發現美軍戰機進入領空，還宣稱迫使美軍撤離。「結果，美軍夜間偷襲，在委內瑞拉上空像是進入無人之境」。





張育萌進一步表示，美軍行動前，中國國防大學教授李莉才斷言，主要透過中國和俄國支援的委內瑞拉「軍力穩健」，「馬杜洛應對從容，局勢無需過度擔心」；中國網友也一夕傻眼，直接嗆「專家只會念數據，委內瑞拉有反隱身雷達，結果馬杜洛被輕易帶走，防空設備跟擺設一樣，樂觀預判根本誤導」、「電影都不敢演得這麼絲滑⋯⋯」。

中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

美國CIA從去年8月就用匿蹤無人機，全天候監控委內瑞拉空域和馬杜洛動向。（圖／美聯社提供）





在此事過後，美國聯合參謀長主席DanCaine揭露，CIA從去年8月就用匿蹤無人機，全天候監控委內瑞拉空域和馬杜洛動向，美國情報機構建立「細膩描繪」，嚴密搜集馬杜洛每天行動方式、居住地點、飲食和穿著，甚至包括養什麼寵物。張育萌透露，早從2007年，委內瑞拉就開始跟中國「貸款換石油」，白話來說，就是中國鉅額貸款給委內瑞拉，委內瑞拉再用石油出口償還。



而在2015年9月，馬杜洛訪問中國，向中國要到貸款50億美金，3年後，2018年9月，他又故技重施，同樣成功。光是計算到2019年，中國資金援助委內瑞拉的金額，就超過1.5兆台幣，完全是天文數字。至於馬杜洛和習近平有多好？張育萌透露，前年7月，馬杜洛宣布贏得總統大選，明明多方監票統計，馬杜洛對手Urrutia的得票率領先，但政府控制的選委會，卻宣布馬杜洛得票率過半（51.2％）。荒謬的是，政府公布的選舉結果「完全沒有任何一張廢票」，月底選委會網站就突然關閉，政府則說是「駭客攻擊」。

中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

張育萌透露，少數承認委內瑞拉選舉結果的國家之一，就是中國。（圖／美聯社提供）





張育萌透露，阿根廷、智利和秘魯等七個拉美國家，公開質疑計票公平性。委內瑞拉直接翻桌，既然這些國家不承認大選結果，委內瑞拉就直接撤回大使。「少數承認委內瑞拉選舉結果的國家之一，就是中國」，習近平還電賀馬杜洛，還說中國和委內瑞拉是「全天候戰略夥伴關係」，但即便如此也沒辦法阻止美軍抓捕。

馬杜洛被抓前夕，習近平特使邱小琪才跟到委內瑞拉，跟馬杜洛見面，還肉麻的說兩國是「堅定不移的兄弟情誼」。





不料，隔天天還沒亮，馬杜洛就被美軍戴上手銬，中國代表團很可能還在委內瑞拉，直接目睹整段空襲。張育萌認為，美國戳破的不只是中俄紙紮的防空系統，而是包括台灣在內，蔓延的迷思，「以為靠『反美站隊』，靠其他獨裁大國背書，就能換到安全」美國用行動告訴你，這不可行。

中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

張育萌認為，馬杜洛從財政、能源、外交到安全，通通押在中國和俄羅斯身上，但真正的衝突對撞來臨，這些承諾瞬間崩潰。（圖／美聯社提供）





張育萌認為，「馬杜洛花十幾年打造獨裁王國，把整個國家，從財政、能源、外交到安全，通通押在中國和俄羅斯身上。平常稱兄道弟，但真正的衝突對撞來臨，這些承諾瞬間崩潰，只剩聲明、譴責，保持距離。台灣要看清現實。國防不能靠幻想和平，更不能外包給獨裁政權」。最後，他則列出台灣該得到的兩個啟示，「第一，是投資國防，把預算變成實際戰力；第二，是清楚站在美國和民主同盟『對的這一邊』，讓獨裁者白天不敢越線，晚上想到隔壁那座不好惹的小島，也不敢睡得太安穩」。





原文出處：中國防空如虛設！美軍夜襲「無損活捉馬杜洛」專家揭對台2啟示：獨裁者不敢越線

更多民視新聞報導

他怕中共打過來！內行曝美國1舉動是「開戰訊號」

女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友崩潰了

中國AI發聲娃娃喊「台灣是中國領土」！遭台網轟鬼娃

