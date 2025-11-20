靠中國的日本企業都跌坐在地上！謝金河點名「7檔日企」受衝擊最大

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 中日雙方的紛爭愈演愈烈，中國從限制觀光，軍演，到不買日本漁貨，財信傳媒董事長謝金河認為，這些年在兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本身上，靠中國的日本企業都跌坐在地上。

謝金河表示，17日日經指數下跌1620.93，日本科技股如東京威力科創，富士通，Megachip，軍工的三菱重工，IHI，川崎重工，光纖網路的古河電工，住友電工，藤倉，橫河電機等大漲。但依靠中國觀光客消費的企業，股價都慘跌。

廣告 廣告

他細數，受到衝擊最大的伊勢丹百貨下跌11.3%，無印良品跌9.39%，資生堂跌9.98%，其他顯著下跌的還有高絲，Uniqlo，高島屋，還有經營廸士尼的東方集團。

謝金河回溯，過去中國觀光客喜歡日本產品，最著名的是高絲的雪肌精，因為中國人狂買，業績大好，2016年高絲獲利創新高，高絲請來凱特摩斯打廣告，高絲的股價在2018年創下26340日圓歴史新高，這正是中國在「厲害我的國」前後。這些年中國消費力減弱，高絲股價已經下跌很多年，最近跌到4962日圓。

謝金河點出，另一個受到影響的是資生堂，中國消費力減弱，資生堂的旅遊零售從2022年的163.7億日圓，23年的132億，到去年107.8億，今年恐跌破百億日圓，顯然也受到影響。再加上資生堂在美國主打醉象（Drunk Elephant)出師不利，今年發佈獲利預警，估計會虧損529億日圓，資生堂股價從9250跌到2196日圓，市值剩下花王的三分之一。

謝金河認為，這些年中國人的消費對日本帶來很大影響，像是日本的威士忌一度大漲，日本有些品牌的清酒突然大受歡迎，很多都和中國人的喜好有關。1990年代以來，日本工具機，汽車都在中國得到很大的滋養，現在可能要面對辛苦的調整。

謝金河又提到，另有一個對照組的是過去很少人注意到的在山東生產毛巾，床具用品的孚日股份股價連漲8支停板，不是基本面發生巨大變化，只是因為公司名字「孚日」被解讀為「俘虜日本」，股價噴出大漲，這也是另一個傳奇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國飛日本機票傳已退近50萬張！旅日達人推「1絕美景點」笑：大家知道要做什麼了吧

中國多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程！日本民眾嗨翻：解決過度旅遊