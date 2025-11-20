靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘





高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。

謝金河提到，中日雙方的紛爭愈多演愈烈，日本科技股如東京威力科創、富士通、Megachip，軍工的三菱重工、IHI、川崎重工，光纖網路的古河電工、住友電工、藤倉、橫河電機等大漲，但依靠中國觀光客消費的企業，股價都慘跌。以觀光股為例，受到衝擊最大的伊勢丹百貨下跌11.3%，無印良品跌9.39%，資生堂跌9.98%，其他顯著下跌的還有高絲、Uniqlo、高島屋，還有經營廸士尼的東方集團。

謝金河說明，過去中國觀光客喜歡日本產品，最著名的是高絲的雪肌精，因為中國人狂買讓業績大好，2016年高絲獲利創新高，請來凱特摩斯打廣告，讓高絲的股價在2018年創下26340日圓歴史新高，這正是中國在「厲害我的國」前後；不過這些年中國消費力減弱，高絲股價已經下跌很多年，最近跌到4962日圓。

謝金河指出，另一個受到影響的是資生堂，中國消費力減弱，資生堂的旅遊零售從2022年的163.7億日圓，23年的132億，到去年107.8億，今年恐跌破百億日圓，顯然也受到影響。再加上資生堂在美國主打醉象（Drunk Elephant）出師不利，今年發佈獲利預警，估計會虧損529億日圓，資生堂股價從9250跌到2196日圓，市值剩下花王的三分之一。

謝金河坦言，這些年中國人的消費對日本帶來很大影響，像是日本的威士忌一度大漲，日本有些品牌的清酒突然大受歡迎，很多都和中國人的喜好有關；1990年代以來，日本工具機，汽車都在中國得到很大的滋養，現在可能要面對辛苦的調整。

此外，謝金河也分享，過去很少人注意到的在山東生產毛巾、床具用品的孚日，其股價連漲8支停板，不是基本面發生巨大變化，只是因為公司名字「孚日」被解讀為「俘虜日本」，股價噴出大漲，這也是另一個傳奇。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

