靠兩招台北三館業績達標 黃晴雯：點數經濟放大愛心

零售寒冬，但黃晴雯面對業績達標與愛心信心滿滿。

過了感恩節，歲末歡慶氣氛越來越濃厚，處處都是矗立的耶誕樹，是祝福也是一種歡慶一年辛苦的喜悅。今（28）日遠東SOGO忠孝館與香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）打造年度最奇妙的聖誕亮點，讓民眾感受香港迪士尼20週年派對魅力；同時也將消費點數化成愛心捐贈。

對於遠東SOGO董事長黃晴雯來說，今（28）日的聖誕點燈，相對更有意義司。穿著一身喜慶的她，一上台即言，「SOGO持續以行動支持公益，與瑪利亞社會福利基金會攜手推出「愛心捐點」與「許願信箱」活動，包括線上175萬會員消費。」為稍涼的天氣帶來一絲暖意。

瑪利亞基金會陳怡君執行長也表示，「SOGO持續支持公益多年，寒冬送暖幫助早療孩子有更多的資源投入。」早一步發現孩子有異樣，早一步幫助他得以健康，也節省社會成本。

有意思的是，遠東SOGO忠孝館將與香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）打造年度最奇妙的聖誕亮點，讓民眾感受香港迪士尼20周年派對魅力。且愛心與獲利並行不悖，遠東SOGO表示，在零售百貨蕭條的今年，透過吸客與留住老客戶兩招，儘管老招卻玩出新花樣，「遠東SOGO台北三館業績達標，目前剩下天母和新竹等二家衝刺。」

除了呈現充滿節慶感的視覺盛宴，SOGO也持續以行動支持公益，與瑪利亞社會福利基金會攜手推出「愛心捐點」與「許願信箱」活動，邀請大家在歡樂季節中一同傳遞溫暖、凝聚你我的愛心，開啟今年最暖心的聖誕序幕。

