靠南科放款！善化農會年終最高18個月 民眾：羨慕

記者古芙仙、王紹宇／台南報導

農曆年前大家最關心的就是尾牙抽獎跟年終，台南善化農會真的讓人好羨慕，受惠於南科園區發展，資金放款去年營收高達6千多萬，農會拿出1700多萬元當年終獎金，也因此今年年終最高18個月，平均也有8個月，尾牙獎品除了現金5萬紅包，還有名牌長夾跟iPhone17 Pro 10支；彰化二林農會也因為中科園區進駐，存款破180億元，預計今年也會發出最少6個月年終獎金。

歌手在台上賣力演出，台南善化農會尾牙除了請來在地藝人，總幹事大手筆尾牙禮物羨煞旁人，除了5千到5萬元不等現金紅包，舞台上整排國際名牌紙袋裡面有長夾還有iPhone17可以抽，最令人羨慕的就是年終，最高居然達到18個月。

台南善化農會總幹事楊耿榮出面說明。

台南善化農會總幹事楊耿榮：「去年總營收大概6千多萬，1700萬拿來當年終獎金，然後我們員工又比較少，我們員工才47個人而已。」

善化農會年終尾牙獎品豐厚。

善化農會經過改裝引進文青風，變身農時選物所，更被評為全台最美農會，主打胡麻產品非常熱賣，今年的年終最低7個月、最高18個月、平均8個月，尾牙獎品有5萬元現金紅包、LV、GUCCI長夾、iPhone17 Pro 10支。

台南善化農會員工：「兩輪加起來抽到獎金2萬5。」

台南善化農會員工出面說明。

台南善化農會員工：「跟外面的企業比起來，我們（年終）應該算很不錯。」

民眾：「基本的公司行號不可能有這麼優渥的條件。」

善化農會年終獎金最高18個月。

因為鄰近南科，其實農會最賺的部分是放款，年終18個月的員工大概可以領7位數破百萬，年後上班，每人可以領一錢金元寶，而一樣年終看好的還有彰化二林農會。

彰化二林農會年終獎金最低六個月。

因為二林中科進駐，農會存款破180億元大關，盈餘也破億元，年終最低6個月，因為科技產業園區進駐，鄰近的農會也受惠，年終高得令人羨慕，員工們也可以開心過好年。

