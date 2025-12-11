靠厭女賺大錢！UN譴責網路Alpha男思潮

圖/公共電視

今天的世界公視大展，帶您看加拿大魁北克電視台的紀錄片「男男自語」(Alpha)。這部片主要是探討所謂「Alpha男」思潮：近年一位坐擁千萬粉絲的「厭女網紅」安德魯泰特(Andrew Tate)，走紅全球，許多網紅起而效尤。他們利用年輕男性生活中的各種焦慮與挫敗情緒，把原因導向女權高張，將各種打壓女人的行為包裝成「成功學」，透過訂閱課程或販賣產品，「收割」粉絲血汗錢，大賺數億美元。泰特宣揚男性必須支配女性的錯誤觀念，如今他在羅馬尼亞與英國，都被控人口販賣等多項罪名，遭到起訴。聯合國婦女署公開譴責其「網路厭女」活動，並將其與美國總統川普公開對女記者的不當言行，都視為在公眾場合對女性的暴力。

加拿大瑪麗安高中老師 居塔：「我的學生跟我說，所有女人都期望被邀請到杜拜，在遊艇上穿著比基尼搔首弄姿。」

休完一年半產假回來教書，加拿大這位中學老師嚇壞了。她的學生是厭女網紅安德魯泰特(Andrew Tate)在全球超過1千萬粉絲之一，在自媒體上他大放厥詞，批評生理女性都是懶惰、必須依賴男性的生物。

加拿大瑪麗安高中老師 居塔：「有一名學生平靜地告訴我，並試圖說服我，由於我是女人，我內心也渴望登上有錢男人的船。」

類似泰特的「反女權網紅」不斷公開貶抑女性，認為女性應該從屬於男性，因為這是生理限制，宣揚征服女性可解決社會問題。類似的厭女網紅靠著線上販售產品、訂閱制課程等，對「想變MAN」的粉絲們「收割」，不少也像泰特一樣賺得滿盆滿缽。加拿大魁北克電視台的紀錄片「男男自語」(Alphas)，採訪了一位原住魁北克的厭女網紅波尼瓦(Julien Bournival)，買了美國佛州豪宅，搬離家鄉。

加拿大厭女網紅 波尼瓦：「兩性的定義是由出生時被分配的生理特徵決定，說兩性有相等的技能與能力，對我來說真是太可笑了。」

紀錄片製作人：「你聽到他這樣說有甚麼想法？」

波尼瓦的妻子：「完全正確。我更喜歡待在幕後，照顧我們的家庭，讓他往前衝，去前線打仗。」

極度依賴不願冒險的女人，是這種「Alpha 男」的絕配，厭女網紅們引用40年代研究圈養狼群時，提出的「Alpha Male」一詞，強調領袖們都是靠力量得勝，獨掌權威。這項研究已被現代生物演化學否定，但卻成了網路行銷的好工具。

厭女網紅 泰特：「掐住她的脖子(說)閉嘴，臭XX，啪啪(甩巴掌)。」

許多生活迷茫、焦慮挫敗的男性，覺得自己是相對弱勢的Beta男(Beta Male)，嚮往這些厭女網紅趾高氣昂的富裕生活，因此訂閱他們的「成功學」課程，主軸通常就是：健身、賺大錢、教導女人服從、把權力從女人手中搶回來。白話說，就是支配他人來展現力量。現實是，被妻子兒女完全依賴著的波尼瓦，其實負債累累，還不起房貸，加拿大豪宅被沒收，還在家鄉魁北克欠稅13萬美元。總是炫富的泰特，2017年起曾陸續被各大社媒平台以仇恨言論為由，停權或封帳號。

紀錄片旁白：「泰特在所住的羅馬尼亞，因人口販運與性侵罪嫌被捕，他並涉嫌組織犯罪集團，對女性進行性剝削。」

2022年底泰特兄弟在羅馬尼亞被捕並遭起訴，2025年英國檢方也對他們提出21項刑事起訴。但泰特在美國與保守派挺川人士友好，包括川普之子，因為他是「對抗自由派」的意見領袖之一。

美國ABC新聞記者(2025.11.19)：「總統先生，為何要等國會公布艾普斯坦檔案？為何不現在公布？」

美國總統 川普：「我才不在乎問題本身，我在乎的是你的態度，你是個糟透了的記者，提問方式就是有毛病。」

而保守派代表人物美國總統川普，多次當眾對女記者砲火全開謾罵，聯合國婦女署在報告時特別提到他的言行不當。

聯合國婦女署首席研究員 波賽蒂(2025.12.9)：「我們也看到現在美國有這樣的情況，總統當著女記者的面稱她們小豬，叫她們安靜、罵她們笨。這就是我說的，對女性暴力的延續，進入公眾生活。」

加拿大一名的健身教練拉西科(Louis Racicot)，曾附和泰特的言論，加上自己的健身課程，在法語社媒圈爆紅。但當他經歷了感情失敗，發現自己被歸類為「極右派厭女」網紅，身邊朋友開始仇視女性，20出頭的他覺得一切不對勁。他開始訪談女性選手與教練，也反省自己，最後公開自己「解洗腦」過程，認為那些厭女言論只是幫助賣線上課程，而且操縱男性的種種焦慮。

紀錄片製作人：「你兩年半前會這樣說嗎？」

前厭女網紅/健身教練 拉西科：「不會，不會。我跟現實脫節了，現實與泰特的話有落差。」

追隨泰特的人，究竟最後能否讓女性服從？還是其實被厭女者操縱了心志、貢獻了金錢？無須從貶低別人中得到自信，才是真正的人格成熟。

